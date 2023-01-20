Верховный суд признал ничтожным одобренный по СМС кредит
Верховный суд России удовлетворил жалобу клиентки, признав ничтожным кредитный договор, который она, не подозревая, оформила на мошенников по СМС, выяснил «Коммерсантъ». Ранее, как правило, суды вставали на сторону банков в таких спорах.
В марте 2020 г. клиентка «Хоум Кредит Финанс» (ХКФ) сообщила по телефону мошенникам два СМС-кода, по которым банк дистанционно заключил с ней договор страхования и одобрил кредит на сумму свыше 200 000 руб. под 19% годовых. После этого злоумышленники вывели деньги на неизвестный счет.
В суде клиентка утверждала, что не заключала эту сделку, однако первые три инстанции встали на сторону банка, считающего виноватой в произошедшем саму клиентку. Там отметили, что все получаемые клиентами СМС-сообщения содержат в себе описание цели совершаемой операции, а также начинаются с предупреждения никому не сообщать код. ВС России отменил решение суда первой инстанции, а также апелляционное и кассационное определения, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Опрошенные изданием эксперты отметили, что суды, как правило, встают на сторону банков, указывая на отсутствие фактов, подтверждающих совершение мошеннических действий в отношении клиента, решение же Верховного суда от 17 января способно изменить судебную практику. По оценке председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, в данном случае код банку сообщила не клиентка, а мошенники, то есть третьи лица, поэтому фактической процедуры подписания самой клиенткой не произошло, однако это необходимо доказать в суде.
Частный адвокат Гюзель Жубанова указала на то, что благодаря позиции ВС права клиента можно защитить, признав кредитный договор незаключенным либо недействительным, однако партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что это будет учитываться лишь в делах со схожими обстоятельствами.