Верховный суд признал ничтожным одобренный по СМС кредит

В суде клиентка утверждала, что не заключала эту сделку, однако первые три инстанции встали на сторону банка, считающего виноватой в произошедшем саму клиентку. Там отметили, что все получаемые клиентами СМС-сообщения содержат в себе описание цели совершаемой операции, а также начинаются с предупреждения никому не сообщать код. ВС России отменил решение суда первой инстанции, а также апелляционное и кассационное определения, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.