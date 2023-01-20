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Финансы

Верховный суд признал ничтожным одобренный по СМС кредит

Ведомости

Верховный суд России удовлетворил жалобу клиентки, признав ничтожным кредитный договор, который она, не подозревая, оформила на мошенников по СМС, выяснил «Коммерсантъ». Ранее, как правило, суды вставали на сторону банков в таких спорах.

В марте 2020 г. клиентка «Хоум Кредит Финанс» (ХКФ) сообщила по телефону мошенникам два СМС-кода, по которым банк дистанционно заключил с ней договор страхования и одобрил кредит на сумму свыше 200 000 руб. под 19% годовых. После этого злоумышленники вывели деньги на неизвестный счет.

В суде клиентка утверждала, что не заключала эту сделку, однако первые три инстанции встали на сторону банка, считающего виноватой в произошедшем саму клиентку. Там отметили, что все получаемые клиентами СМС-сообщения содержат в себе описание цели совершаемой операции, а также начинаются с предупреждения никому не сообщать код. ВС России отменил решение суда первой инстанции, а также апелляционное и кассационное определения, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что суды, как правило, встают на сторону банков, указывая на отсутствие фактов, подтверждающих совершение мошеннических действий в отношении клиента, решение же Верховного суда от 17 января способно изменить судебную практику. По оценке председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, в данном случае код банку сообщила не клиентка, а мошенники, то есть третьи лица, поэтому фактической процедуры подписания самой клиенткой не произошло, однако это необходимо доказать в суде.

Частный адвокат Гюзель Жубанова указала на то, что благодаря позиции ВС права клиента можно защитить, признав кредитный договор незаключенным либо недействительным, однако партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что это будет учитываться лишь в делах со схожими обстоятельствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных