Телефонные мошенники стали названивать россиянам еще активнее

Телефонные мошенники стали названивать россиянам еще активнееПо данным банков, число таких звонков возросло как минимум на треть
Количество звонков от телефонных мошенников к декабрю вырастет на 35% год к году, их доля составит 2,3% от общего числа звонков. Такие данные в исследовании приводит банк «Тинькофф». Тенденцию к увеличению количества таких звонков подтвердил представитель ВТБ: по данным банка, мошенники в 2022 г. стали звонить втрое чаще.
Абсолютных цифр представитель «Тинькофф» не привел, уточнив, что исследование проводилось на данных, собранных при помощи сервиса телефонного секретаря. ВТБ прогнозирует не менее 8–8,5 млн мошеннических атак за 2022 г. При этом во втором полугодии мошенническая активность стала сокращаться, а фокус – смещаться на «гибридные» способы воздействия на клиентов с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов, отметил представитель банка.