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Телефонные мошенники стали названивать россиянам еще активнее

По данным банков, число таких звонков возросло как минимум на треть
Екатерина Кинякина
Популярные сценарии последнее время не менялись / Евгений Разумный / Ведомости

Количество звонков от телефонных мошенников к декабрю вырастет на 35% год к году, их доля составит 2,3% от общего числа звонков. Такие данные в исследовании приводит банк «Тинькофф». Тенденцию к увеличению количества таких звонков подтвердил представитель ВТБ: по данным банка, мошенники в 2022 г. стали звонить втрое чаще.

Абсолютных цифр представитель «Тинькофф» не привел, уточнив, что исследование проводилось на данных, собранных при помощи сервиса телефонного секретаря. ВТБ прогнозирует не менее 8–8,5 млн мошеннических атак за 2022 г. При этом во втором полугодии мошенническая активность стала сокращаться, а фокус – смещаться на «гибридные» способы воздействия на клиентов с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов, отметил представитель банка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных