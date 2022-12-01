Телефонные мошенники стали названивать россиянам еще активнее

Абсолютных цифр представитель «Тинькофф» не привел, уточнив, что исследование проводилось на данных, собранных при помощи сервиса телефонного секретаря. ВТБ прогнозирует не менее 8–8,5 млн мошеннических атак за 2022 г. При этом во втором полугодии мошенническая активность стала сокращаться, а фокус – смещаться на «гибридные» способы воздействия на клиентов с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов, отметил представитель банка.