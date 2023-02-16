ЦБ призвал блокировать переводы на счета известных мошенников

По ее словам, банки должны отвечать перед клиентами. «Банки, которые у нас такие продвинутые, с моделями, с системами антифрод защиты (anti-fraud, борьба с мошенничеством. – "Ведомости") и всем прочим, должны это делать (возмещать украденные средства клиента – “Ведомости”). Человек более беззащитен, чем финансовая организация, перед мошенниками. Это вопрос не только знаний, когда человек подпадает под влияние мошенников, это еще и психологическая натура: человек может быть уязвим в какие-то момента своей жизни, не всегда знания спасают», – отметила Набиуллина, добавив, что даже менеджеры известных финорганизаций попадались на уловки мошенников.