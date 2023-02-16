ЦБ призвал блокировать переводы на счета известных мошенников

ЦБ призвал блокировать переводы на счета известных мошенниковС мнением регулятора согласны и банки, но с оговорками
Банки должны автоматически блокировать все денежные переводы на известные мошеннические счета и сайты, а не давать людям время «подумать», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент «Ведомостей».
По ее словам, банки должны отвечать перед клиентами. «Банки, которые у нас такие продвинутые, с моделями, с системами антифрод защиты (anti-fraud, борьба с мошенничеством. – "Ведомости") и всем прочим, должны это делать (возмещать украденные средства клиента – “Ведомости”). Человек более беззащитен, чем финансовая организация, перед мошенниками. Это вопрос не только знаний, когда человек подпадает под влияние мошенников, это еще и психологическая натура: человек может быть уязвим в какие-то момента своей жизни, не всегда знания спасают», – отметила Набиуллина, добавив, что даже менеджеры известных финорганизаций попадались на уловки мошенников.
Кроме того, по словам Набиуллиной, возмещение ущерба стимулирует банки более активно заниматься антифродом, потому что системы защиты могут создать только сами финансовые институты. «Перелома (в борьбе с мошенниками. – «Ведомости») мы не достигнем, если не сможем достичь перелома в вопросе возмещения средств», – отметила Набиуллина.
Если банк виноват в том, что не защитил клиента, он сам должен вернуть деньги, согласился с главой ЦБ заместитель предправления Сбербанка Станислав Кузнецов. Но если клиент после всех предупреждений с седьмого раза самостоятельно снял деньги и отнес их мошенникам, то банк не должен нести ответственности, уточнил он.
Мнение Сбербанка поддержал и заместитель предправления ВТБ Вадим Кулик: если технологии сработали правильно и есть все следы того, что клиента многократно предупреждали о мошеннической операции, есть подтверждения, что он отказывался от помощи, то ответственности банка нет. «Представьте, что вы выдали ипотеку, а клиент приходит через две недели и говорит, что взял под социальным давлением кредит и возвращать не будет. Мы тогда рискуем превратиться в какие-то странные социальные организации», – считает банкир.
Сейчас у банка есть возможность помогать клиентам возвращать деньги в рамках 115-ФЗ (закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма), напомнил Кузнецов. Кредитная организация может заморозить подозрительный перевод на 10 дней и помочь клиенту эти деньги вернуть. Также Сбербанк прорабатывает собственную технологию возврата украденных с помощью социнженерии средств, добавил Кузнецов.
ЦБ и банковское сообщество уже несколько лет пытаются решить проблему социальной инженерии и возврата похищенных у граждан денежных средств, но пока безрезультатно. Доля возврата украденных мошенниками денег падает с 2019 г.: в прошлом году банки вернули клиентам 618,4 млн руб., или 4,4% от всего объема (в 2021 г. показатель составил 6,8%, или 920,5 млн руб.). Такой низкий уровень возмещения объясняется тем, что граждане добровольно переводят средства злоумышленникам или раскрывают третьим лицам банковские данные.
Только в сентябре 2022 г. глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков внес законопроект, который призвал обязать банки в течение 30 дней возвращать гражданам похищенные со счетов средства. Для улучшения действующих механизмов антифрода предложено обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента. Эту базу ведет специальное подразделение ЦБ – ФинЦЕРТ. Она содержит в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств.
Кроме того, предлагается дать банкам право не проводить платежи по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. «У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как надеются в ЦБ, усовершенствованный механизм антифрода позволит снизить количество несанкционированных переводов.