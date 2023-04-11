Генпрокуратура предлагает разрешить следствию заводить криптокошельки

Генпрокуратура предлагает разрешить следствию заводить криптокошелькиЭто пригодится для конфискации цифровых валют
Генпрокуратура предложила разработать постановление правительства, разрешающее следственным органам заводить криптокошельки или счета для изъятия и обращения в доход государства цифровых валют. Об этом заявила представитель Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Мадина Долгиева на круглом столе в Совете Федерации (СФ) по совершенствованию процессуального законодательства. Она считает, что для этого не нужно вносить поправки в уголовно-процессуальное законодательство, а достаточно соответствующего постановления Белого дома.
При этом законодательные поправки, возможно, потребуются для осуществления обращения в доход государства конфискованной криптовалюты, обратила внимание Долгиева. Речь идет об изменениях федерального закона об исполнительном производстве. Впрочем, даже в этом случае, по мнению представителя Генпрокуратуры, можно будет обойтись без законодательных изменений и принять «какое-то дополнительное постановление». Как отмечает собеседник, близкий к ведомству, процедура ареста криптовалюты по своему правовому статусу фактически не отличается от процедуры ареста другого имущества – здесь должны соблюдаться все процессуальные нормы, хотя и со своими «техническими особенностями», которые требуется учесть.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру и правительство.
С инициативой по конфискации криптовалюты Генпрокуратура выступает не впервые. Ее руководитель Игорь Краснов в декабре 2021 г. в интервью «РИА Новости» заявлял, что надзорное ведомство разработало «изменения в ряд нормативных правовых актов, для того чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации». Что это за изменения, он тогда не уточнил. Также Краснов выступал за введение понятия «криптовалюта» в законодательство. Де-факто криптокошельки уже создаются, отмечает осведомленный собеседник, близкий к надзорному ведомству, но под каждое дело – отдельный кошелек. Инициатива правоохранителей, вероятнее всего, связана с желанием систематизировать и легализовать процесс.
Криптовалюта в юридическом капкане
5 декабря 2022 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал легализовать криптовалюту в России в 2023 г. При этом как платежное средство внутри страны ее нельзя будет использовать, уточнил он. На данный момент в России есть две статьи в законе (259-ФЗ о цифровых валютах), согласно которым заведение кошельков не запрещено, но нет специальных правил для работы с такими кошельками, указала управляющий партнер юридической фирмы «Аграновская и партнеры» и партнер консалтингового бюро «ЦФА центр» Мария Аграновская.
Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов отмечает, что сложившаяся на данный момент юридическая практика неоднозначно подходит к решению вопроса об аресте или конфискации криптовалюты, продолжает юрист. С одной стороны, конфискация как мера уголовно-правового характера в отношении криптовалюты вполне применима, этот вывод можно сделать по итогам анализа судебных актов, в которых сделаны выводы относительно возможности изъятия мобильных телефонов, на которых были зарегистрированы криптокошельки.
«При этом арест криптовалюты сопряжен с трудностями эффективного технического обеспечения», – отмечает он.
В уголовных делах все чаще фигурирует криптовалюта, тогда как существующие сейчас инструменты «не позволяют эффективно арестовывать или конфисковывать криптовалюту как таковую», указал Кузнецов. «Либо изымаются телефоны и доступ к кодам доступа к кошелькам предоставляется самими обвиняемыми, либо налагается запрет на осуществление действий по выводу средств с кошелька, но он тоже не всегда помогает», – говорит он.
Проблема инициативы Генпрокуратуры, по мнению Аграновской, в том, что непонятно, на каких блокчейнах могут открыться кошельки у следователей или следственных органов: «Централизованного условно российского блокчейна на российском сервере госоргана нет. Иностранные сервисы не подходят. Кроме того, кошелек на сегодня мог бы быть открыт на сотрудников госорганов лично. Но госслужащие не имеют права владеть криптой».
Как реализовать инициативу Генпрокуратуры
Аграновская считает, что необходимы поправки в закон и создание «российского» кошелька, регулируемого и защищенного от атак, кражи, злоупотребления со стороны сотрудников. «Сейчас нет механизмов реализации криптовалют, если они арестованы, нет аукционов продажи, например, конфискованного имущества, и сложно представить на данный момент, без правил проведения таковых, куда должна деться такая криптовалюта», – резюмирует эксперт.
Если криптовалюта обнаружена на «холодном» криптокошельке – т. е., по сути, на флешке, где монеты хранятся без доступа к интернету, – следователь может изъять этот кошелек и обеспечивать его сохранность до вынесения приговора, предполагает советник Lidings Дмитрий Кириллов. «Если криптовалюта хранится на «горячем» кошельке в интернете, следователь может поменять пароль на этом кошельке и seed-фразу для его восстановления и обеспечивать сохранность этих данных», – говорит Кириллов.
Руководитель юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов сказал «Ведомостям», что благодаря изобретенным криптоэнтузиастами аппаратным кошелькам – устройствам, не привязанным ни к одной из криптобирж, – госорганы могут изымать цифровую валюту «на вполне овеществленное устройство, которое можно приобщить к материалам уголовного дела». Но без изменения закона в этом случае не обойтись, уверен он: «Необходим механизм превращения криптовалюты в «рубли» для обращения этих средств в доход государства или для возмещения ущерба потерпевшим».
«В настоящее время такой механизм отсутствует, что приводит к бесконтрольности и бессистемности в аресте и реализации этих активов», – заявил Хузиахметов.
В случае реализации инициативы Генпрокуратуры процедура ареста или конфискации криптовалюты будет отличаться от аналогичных процедур в отношении традиционных активов, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Придется получать своеобразный пакет документов для идентификации кошелька и средств на нем, персонификации владельца и т. п. Поскольку крипта – виртуальная валюта, то это и определяет совокупность собираемой информации и способов ее документальной фиксации», – обращает внимание юрист.
Криптокошелек, скорее всего, будет зарегистрирован на уполномоченный государственный орган в сфере кредитных отношений по аналогии с изъятием и хранением денежных средств (депозитарный счет в уполномоченном госбанке), добавил он. Впрочем, по сведениям «Ведомостей», обозначенная в Совете Федерации инициатива рассматривается в качестве «одного из направлений» развития в данной сфере и конкретных решений пока не принято.
С процессуальной точки зрения непонятно, зачем органу следствия особый счет, говорит руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. «Вероятно, речь идет о том, чтобы хранить на нем криптовалюту как объект преступления. Но в данном случае можно использовать стандартный механизм ареста, в случае если данная криптовалюта находится в российском банковском учреждении», – предполагает юрист.
Если все же необходимо создание специальных счетов, то можно было бы использовать в каком-то виде конструкцию номинальных счетов, считает Башкатов. Наиболее реальным, говорит он, выглядит сценарий продажи криптовалюты с торгов и помещение реализованной суммы фиатных денег на спецсчета в российском банке. Впрочем, для этого нужна инфраструктура официальных обменников, которых в России пока тоже нет.