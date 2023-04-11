Генпрокуратура предлагает разрешить следствию заводить криптокошельки

С инициативой по конфискации криптовалюты Генпрокуратура выступает не впервые. Ее руководитель Игорь Краснов в декабре 2021 г. в интервью «РИА Новости» заявлял, что надзорное ведомство разработало «изменения в ряд нормативных правовых актов, для того чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации». Что это за изменения, он тогда не уточнил. Также Краснов выступал за введение понятия «криптовалюта» в законодательство. Де-факто криптокошельки уже создаются, отмечает осведомленный собеседник, близкий к надзорному ведомству, но под каждое дело – отдельный кошелек. Инициатива правоохранителей, вероятнее всего, связана с желанием систематизировать и легализовать процесс.