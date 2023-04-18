ФНПР предложила Госдуме пораньше отправлять безработных предпенсионеров на пенсию

ФНПР предложила Госдуме пораньше отправлять безработных предпенсионеров на пенсиюТакже профсоюзы предложили ввести в законе о занятости понятие «частично безработный»
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает внести ряд поправок в законопроект «О занятости населения», который готовится ко второму чтению. В частности, предлагается дать безработным гражданам, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, возможность досрочного выхода на нее, в случае если служба занятости не трудоустроит их в течение года. Документ с предложенными поправками (есть у «Ведомостей») ФНПР направила в Минтруд и Госдуму.
Также профсоюзы предлагают внести в законопроект понятия «частично безработный» и «частично занятый» (это определение используется Росстатом, но в текущем законе о занятости не фигурирует).
По версии ФНПР, «неполной занятостью» можно считать ситуацию, когда гражданин нанят по трудовому договору, но по договоренности с руководством его рабочее время меньше нормы, предусмотренной законодательством, а зарплата зависит от выработки или отработанных часов. Если же время работы сотрудника уменьшается вынужденно по внешним причинам вроде карантина, сокращения объемов производства по причинам экономического характера или возникновения чрезвычайной ситуации, то это уже «частичная безработица», следует из предложений.
Закрепить определение предлагается для того, чтобы россияне могли рассчитывать на пособие по «частичной безработице». Его ФНПР предлагает рассчитывать исходя из количества часов, на которое работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, умноженного на 2/3 тарифной ставки за рабочий час. Максимальный размер такого пособия предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Период субсидирования не должен суммарно превышать 180 дней в течение года.
Также профсоюзы считают, что новая редакция законопроекта должна уточнить критерии занятости. В текущей версии проекта к занятым относятся граждане, работающие по трудовому договору, индивидуальные предприниматели, самозанятые, владельцы подсобного хозяйства и производители изделий народного художественного промысла, реализующие продукцию по договорам, военнослужащие, учредители НКО, фермеры и те, кто предоставляет услуги и товары по договорам гражданско-правового характера. Последние часто не могут обеспечить себя за счет своей деятельности, поэтому ко второму чтению профсоюзы предлагают уточнить, что занятыми они могут считаться только в том случае, если их доход превышает МРОТ.
В новой редакции следует обозначить и требования к работе, которую предлагает служба занятости, уверены в ФНПР. Согласно действующему законодательству, служба должна учитывать квалификацию, специальность россиянина, близость места работы к дому и средний заработок за три последних рабочих месяца. При этом в редакции законопроекта ко второму чтению перечислены лишь общие критерии подходящей работы (профессия, квалификация, тип занятости, зарплата, на которую может претендовать гражданин, и т. п.) без уточнений, как именно работает механизм подбора вакансии. ФНПР предлагает использовать формулировки действующего закона, добавив условие, что если в течение трех месяцев подобное предложение не появится, то служба занятости может предложить место с зарплатой на уровне среднего показателя по региону.
По данным Росстата, только четверть (25%) россиян пытаются устроиться на новое место через службы занятости населения. Большинство ищут вакансии через друзей, родственников и знакомых (71,7%).
Для тех россиян, которые прошли военную службу по мобилизации или контракту, ФНПР предлагает выплачивать максимальный размер пособия в течение всего периода безработицы. Сейчас максимальный размер выплаты – 12 792 руб., минимальный – 1500 руб. Граждане, которые в течение года до постановки на учет отработали 26 недель, получают 75% средней зарплаты в первые три месяца и 60% – в следующие три месяца.
Поправки подготовят в мае
Все поступающие поправки и предложения аккумулируются профильным комитетом Госдумы, сообщил «Ведомостям» представитель Минтруда. Сейчас рабочая группа с участием представителей экспертного сообщества и ведомств дорабатывает документ ко второму чтению, добавил он.
Рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок, уже договорилась о принципах работы, сообщил «Ведомостям» ее руководитель, первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Поправки будут и от второго социального партнерства (РСПП. – «Ведомости»), и от членов рабочей группы, и от общественных организаций, от депутатов. Мы будем их сводить в таблицу и двигаться дальше», – добавил он. Поправки и закон-спутник «О платформенной занятости» могут быть доработаны в мае, добавил Исаев.
Ранее малый бизнес представил свое видение поправок к закону «О занятости населения». Принятие его в нынешней редакции может ввести слишком обременительные обязательства для предпринимателей, сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин в письме министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Малый бизнес предложил уточнить понятие самозанятости и освободить от информирования служб занятости компании со штатом до 25 человек.
Возможность досрочного выхода на пенсию – значимая мера социальной поддержки для предпенсионеров, отмечает эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Асхаб Индарбаев. Граждане этой возрастной категории нередко сталкиваются со сложностями при трудоустройстве, поскольку работодатели предпочитают более молодых и мотивированных соискателей. Возможность выйти на пенсию раньше формального срока существует и сегодня, отметил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Сегодня такое право есть у предпенсионеров, которые потеряли работу в связи с увольнением по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия. Но для этого необходим трудовой стаж – не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. Сейчас этот досрочный период составляет два года – увеличение этого времени до пяти лет эксперт считает «проходным» предложением.
При этом введение понятия «частичная безработица» может иметь риски злоупотребления, так как работодатели могут специально переводить сотрудников в такой статус, чтобы снизить издержки на фонд оплаты труда, полагает Щербаков. Кроме того, было бы правильно минимизировать требования для постановки безработного на учет и установить критерии эффективности работы служб занятости, считает эксперт.
В законе можно было бы дать право гражданам встать на учет и получать пособие по безработице в любом городе страны (пока это можно сделать только по месту прописки), добавил Индарбаев. При этом важно прописать обязательство оформлять временную регистрацию по месту пребывания, так как это может привести к увеличению числа людей, которые из-за регионального коэффициента захотят встать на учет и получать пособие по безработице в крупных городах, поясняет он.