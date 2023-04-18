ФНПР предложила Госдуме пораньше отправлять безработных предпенсионеров на пенсию

Возможность досрочного выхода на пенсию – значимая мера социальной поддержки для предпенсионеров, отмечает эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Асхаб Индарбаев. Граждане этой возрастной категории нередко сталкиваются со сложностями при трудоустройстве, поскольку работодатели предпочитают более молодых и мотивированных соискателей. Возможность выйти на пенсию раньше формального срока существует и сегодня, отметил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Сегодня такое право есть у предпенсионеров, которые потеряли работу в связи с увольнением по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия. Но для этого необходим трудовой стаж – не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. Сейчас этот досрочный период составляет два года – увеличение этого времени до пяти лет эксперт считает «проходным» предложением.