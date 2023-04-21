Сбербанк перестал продавать полисы инвестиционного страхования жизни

На 1,2%

вырос в четверг индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка в четверг, 20 апреля, в основную торговую сессию вырос на 1,2% до 2637,85 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, подрос на 1,39% до 1018,6 пункта. Доллар за день ослаб на 30 коп. до 81,62 руб., евро – на 4 коп. до 89,55 руб., юань – на 3 коп. до 11,821 руб.

Лидерами роста в четверг стали бумаги «Яндекса» (5,12%), «Лукойла» (4,86%), ВТБ (3,65%), обыкновенные акции «Татнефти» (2,9%) и префы «Татнефти» (2,86%). Среди лидеров снижения оказались бумаги Fix Price (-1,27%), «Северстали» (-1,15%), ММК (-1,04%), En+ Group (-0,94%) и «Русагро» (-0,91%).

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent потеряла 20 апреля 2,48%, опустившись до $81,06. Июньский фьючерс на нефть WTI потерял 2,5%, достигнув цены $77,2.

После небольшого снижения накануне (-0,35%) индекс Мосбиржи продолжает планомерно расти, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Росту не помешало продолжающееся снижение нефти, рассуждает эксперт, сильнее на рынке обсуждались дивиденды. Он отмечает, что международный новостной фон не располагал к такому позитиву. Фьючерсы на основные западные индексы оказались в красной зоне (например, стоимость контракта на Dow Jones упала на 0,33%), а компании продолжают отчитываться разнонаправленно.

Текущие значения по российскому рынку выглядят уже достаточно разогретыми для коррекции, считает Шепелев, но, исходя из вчерашней неудавшейся попытки прорыва вниз, не все инвесторы с этим согласны. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на завтра – 2590–2610 пунктов. Несмотря на стремительно теряющую свою стоимость нефть, рубль укрепился. Из сигналов в пользу национальной валюты по-прежнему остаются его планомерные покупки перед налоговым периодом. Пока не ясно, будет ли этого достаточно, чтобы избежать дальнейшего ослабления валюты под натиском спекулянтов, говорит эксперт. Прогноз БКС по рублю на завтра – 81,5–81,8.