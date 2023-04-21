Сбербанк перестал продавать полисы инвестиционного страхования жизни

Сбербанк перестал продавать полисы инвестиционного страхования жизниБанки часто предлагали их как альтернативу вкладу с более высокой доходностью, чего по итогу достичь не удавалось
Сбербанк перестал продавать в своих отделениях и клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) – банк вывел его из продуктовой линейки в прошлом году, рассказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Руслан Вестеровский. Сейчас в «Сбербанк страхование жизни» действует около 200 000 полисов ИСЖ на сумму 380 млрд руб., отметил представитель компании, добавив, что заключенные ранее договоры продолжают действовать в полном объеме. В страховом разделе накоплений на сайте «Сбера» сейчас можно оформить только программы накопительного страхования жизни (НСЖ), убедились «Ведомости».
Решение отказаться от продаж ИСЖ в Сбербанке объясняют двумя причинами. Первая, по словам Вестеровского, – недоступность западных финансовых инструментов («Сбербанк страхование жизни» также попала под санкции). Для формирования инвестиционного дохода «Сбер» пользовался опционами крупнейших западных банков. Вторая причина – недовольство российского ЦБ методами продаж ИСЖ, рассказал топ-менеджер. «Общая рыночная практика все-таки была такова, что этот продукт часто продавался нецелевому сегменту клиентов и был низколиквидным», – отметил Вестеровский.
Остальные страховщики пока не спешат отказываться от ИСЖ. ВСК продолжает предлагать своим клиентам программы ИСЖ, но они пока проявляют осторожность к среднесрочным инвестициям в рынок и предпочитают программы с гарантированной доходностью, делится представитель страховщика. «Капитал лайф страхование жизни» в этом году запустила инвестиционные стратегии ИСЖ с привязкой к активам крупнейших отечественных компаний различных отраслей, отмечает ее гендиректор Евгений Гуревич.
Что происходило с ИСЖ
ИСЖ – это полис страхования жизни, который одновременно является инвестиционным продуктом: клиент получает дополнительный, но негарантированный доход, зависящий от колебания базового актива (это может быть фондовый индекс, курс доллара и т. д.). Средний срок такого полиса – от трех до пяти лет. ИСЖ появилось в России в 2010 г., но активно страховщики начали предлагать его с 2015 г. – четыре года подряд именно ИСЖ являлось основным источником роста как рынка страхования жизни, так и всей отрасли. К 2019 г. на сборы ИСЖ приходилось больше 60% рынка страхования жизни.
Но высокий спрос на ИСЖ у граждан возник не из интереса к альтернативному способу накоплений, а потому, что страховки зачастую продавались недобросовестно. Основным каналом продаж этих полисов являются банки – они предлагали клиентам ИСЖ как альтернативу вкладам с более высокой доходностью, на что не раз обращал внимание Банк России. Когда срок полиса подходил к концу и клиент видел свою итоговую доходность, она его не радовала: средняя доходность по договорам ИСЖ, которые завершились в 2021 г., составляла 5,1% годовых по трехлетним полисам, 4,8% годовых по пятилетним, отмечали в ЦБ. При этом 23% полисов показали нулевую доходность, а 52% полисов – доходность в интервале 0–5%. В итоге из-за разочарования граждан в ИСЖ темпы роста рынка с 2019 г. падали.
В 2022 г. ситуация с ИСЖ осложнилась из-за санкций: часть иностранных активов в полисах оказалась заморожена. В итоге Центробанк разрешил не выплачивать доход по активам ИСЖ, которые попали под блокировку из-за санкций. При этом со II квартала 2023 г. страховщикам жизни будет запрещено перекладывать на россиян санкционные риски, писали «Известия» со ссылкой на разъяснения ЦБ.
Снижение доступности широкого ряда активов для инвестирования в прошлом году вынудило компании оперативно переориентироваться на продажи продуктов НСЖ взамен ИСЖ. В итоге премии по НСЖ выросли в 2022 г. сразу на 59,7% до 249 млрд руб., следует из данных Всероссийского союза страховщиков, тогда как по ИСЖ – рухнули на 46,1% до 118,3 млрд руб.
Но страховщики адаптировались к возникшим ограничениям и уже начали предлагать своим клиентам альтернативные стратегии по полисам ИСЖ, в том числе ориентированные на восточные рынки и валюты, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Поэтому там ожидают прекращения падения взносов по ИСЖ в 2023 г.
На замену
На замену Сбербанк предложил клиентам, которые хотят инвестировать в продукты со страховой оболочкой, еще более рискованный продукт – долевое страхование жизни (ДСЖ). В отличие от ИСЖ вложенный в ДСЖ капитал в случае убытка по окончании договора не возвращается. По таким же принципам устроен западный unit-linked, отметил Вестеровский. Другие отличия ДСЖ от ИСЖ – длинный срок инвестирования, возможность частично или полностью выводить средства (если в ИСЖ сделать это раньше срока окончания договора, то выкупная сумма будет меньше, чем вложенная). По этому продукту банк собрал уже 19 млрд руб. премий, добавил представитель страховщика. В России ДСЖ еще нет – законодательная база под него разрабатывается уже несколько лет. В случае принятия закона о ДСЖ «Сбер» будет модифицировать этот продукт, уточнил Вестеровский.
На внесенные деньги страховщик покупает активы в рамках выбранного клиентом инвестпортфеля, которые переводятся в так называемые юниты. Их количество будет зависеть от размера взносов и стоимости доли на дату приобретения (по аналогии с ПИФами). Котировка юнитов будет зависеть от рыночной ситуации. Такой полис предполагает, что клиент все инвестиционные риски берет на себя, в том числе возможную отрицательную рыночную переоценку, уточнил представитель страховщика.
На 1,2%
вырос в четверг индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка в четверг, 20 апреля, в основную торговую сессию вырос на 1,2% до 2637,85 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, подрос на 1,39% до 1018,6 пункта. Доллар за день ослаб на 30 коп. до 81,62 руб., евро – на 4 коп. до 89,55 руб., юань – на 3 коп. до 11,821 руб.
Лидерами роста в четверг стали бумаги «Яндекса» (5,12%), «Лукойла» (4,86%), ВТБ (3,65%), обыкновенные акции «Татнефти» (2,9%) и префы «Татнефти» (2,86%). Среди лидеров снижения оказались бумаги Fix Price (-1,27%), «Северстали» (-1,15%), ММК (-1,04%), En+ Group (-0,94%) и «Русагро» (-0,91%).
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent потеряла 20 апреля 2,48%, опустившись до $81,06. Июньский фьючерс на нефть WTI потерял 2,5%, достигнув цены $77,2.
После небольшого снижения накануне (-0,35%) индекс Мосбиржи продолжает планомерно расти, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев. Росту не помешало продолжающееся снижение нефти, рассуждает эксперт, сильнее на рынке обсуждались дивиденды. Он отмечает, что международный новостной фон не располагал к такому позитиву. Фьючерсы на основные западные индексы оказались в красной зоне (например, стоимость контракта на Dow Jones упала на 0,33%), а компании продолжают отчитываться разнонаправленно.
Текущие значения по российскому рынку выглядят уже достаточно разогретыми для коррекции, считает Шепелев, но, исходя из вчерашней неудавшейся попытки прорыва вниз, не все инвесторы с этим согласны. Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на завтра – 2590–2610 пунктов. Несмотря на стремительно теряющую свою стоимость нефть, рубль укрепился. Из сигналов в пользу национальной валюты по-прежнему остаются его планомерные покупки перед налоговым периодом. Пока не ясно, будет ли этого достаточно, чтобы избежать дальнейшего ослабления валюты под натиском спекулянтов, говорит эксперт. Прогноз БКС по рублю на завтра – 81,5–81,8.
Страховщик производит выплату в четырех случаях. При окончании договора – здесь выплата будет складываться из оценки стоимости юнитов на момент дожития и страховой суммы, которую стороны указали при заключении договора (0,1% от его суммы). А также, если клиент решит частично вывести средства, досрочно прекратить договор и при смерти страхователя. При этом клиент также будет выплачивать страховщику комиссии – например, 2% от стоимости чистых активов ежегодно или максимум 4%, если решит выйти из продукта досрочно.
Одно из преимуществ страховых продуктов с инвестсоставляющей – пониженная ставка НДФЛ (13, а не 15%, плюс из дохода сначала вычитается ставка ЦБ), даже если доход превышает 5 млн руб. в год. Но сейчас налоговые и юридические стимулы НСЖ (официальная форма продукта) у страховщиков жизни лучше, чем у управляющих компаний (УК), говорит собеседник «Ведомостей» в одной крупной УК. К тому же сам договор хуже защищает права инвестора, отмечает он: страховщик жизни может не возвращать клиенту инвестиционный доход, сославшись на экономическую обстановку.
Это, по сути, ПИФ в страховой оболочке, добавляет инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Довольно выгодно, так как есть юридические привилегии (адресное наследование) и налоговые, добавляет он. Лучшей формой реализации выглядит комбинированная конструкция, когда страховые компании размещают всю собранную премию в биржевые фонды, согласен директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров.