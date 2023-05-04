Фридман и Авен продолжают избавляться от российских активов

Фридман и Авен продолжают избавляться от российских активовУ «Альфастрахования» вслед за Альфа-банком сменится структура акционеров
Люксембургская ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме Альфа-банка продаст также «Альфастрахование». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в страховых компаниях из топ-10. Ранее об этом сообщила BBC со ссылкой на заявление члена совета директоров холдинга Эндрю Бакстера.
Представитель «Альфастрахования» подтвердил смену собственника компании. Он уточнил, что речь идет «исключительно» о реструктуризации владения, а не о продаже компании сторонним покупателям. «Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию, разговоры об этом ведутся очень давно», – напомнил собеседник.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам