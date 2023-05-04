Фридман и Авен продолжают избавляться от российских активов

Люксембургская ABH Holdings Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме Альфа-банка продаст также «Альфастрахование». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в страховых компаниях из топ-10. Ранее об этом сообщила BBC со ссылкой на заявление члена совета директоров холдинга Эндрю Бакстера.