МФО оценили потери объемов кредитования из-за прямых ограничений ЦБ

МФО оценили потери объемов кредитования из-за прямых ограничений ЦБЛимиты заставили компании переориентировать свою бизнес-стратегию в пользу более низких чеков
Введенные Банком России с 1 января макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу кредитов привели к тому, что микрофинансовые организации (МФО) стали предлагать закредитованным клиентам меньшие суммы, но не отказывать в предоставлении займа, выяснили «Ведомости». За счет этого объем выдач в I квартале 2023 г. снизился на 3–15%, рассказали «Ведомостям» представители трех крупных МФО – МФК «Займер», ГК Eqvanta и МФК «Мигкредит».
Объемы выдач в I квартале в МФК «Займер» сократились в среднем на 3% по отношению к предыдущим периодам (с I кварталом 2022 г. сравнивать нерепрезентативно из-за начала спецоперации в феврале. – «Ведомости»), сообщил его гендиректор Роман Макаров. Это произошло из-за перераспределения лимитов займов между разными группами заемщиков: незакредитованные смогли получить больше, тогда возможностей кредитовать граждан с уже высокой долговой нагрузкой осталось немного, объясняет он.