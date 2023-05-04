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МФО оценили потери объемов кредитования из-за прямых ограничений ЦБ

Лимиты заставили компании переориентировать свою бизнес-стратегию в пользу более низких чеков
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Введенные Банком России с 1 января макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу кредитов привели к тому, что микрофинансовые организации (МФО) стали предлагать закредитованным клиентам меньшие суммы, но не отказывать в предоставлении займа, выяснили «Ведомости». За счет этого объем выдач в I квартале 2023 г. снизился на 3–15%, рассказали «Ведомостям» представители трех крупных МФО – МФК «Займер», ГК Eqvanta и МФК «Мигкредит».

Объемы выдач в I квартале в МФК «Займер» сократились в среднем на 3% по отношению к предыдущим периодам (с I кварталом 2022 г. сравнивать нерепрезентативно из-за начала спецоперации в феврале. – «Ведомости»), сообщил его гендиректор Роман Макаров. Это произошло из-за перераспределения лимитов займов между разными группами заемщиков: незакредитованные смогли получить больше, тогда возможностей кредитовать граждан с уже высокой долговой нагрузкой осталось немного, объясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных