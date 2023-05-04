МФО оценили потери объемов кредитования из-за прямых ограничений ЦБ

Объемы выдач в I квартале в МФК «Займер» сократились в среднем на 3% по отношению к предыдущим периодам (с I кварталом 2022 г. сравнивать нерепрезентативно из-за начала спецоперации в феврале. – «Ведомости»), сообщил его гендиректор Роман Макаров. Это произошло из-за перераспределения лимитов займов между разными группами заемщиков: незакредитованные смогли получить больше, тогда возможностей кредитовать граждан с уже высокой долговой нагрузкой осталось немного, объясняет он.