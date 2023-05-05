Австрийский Райффайзенбанк закрыл корсчета всем российским банкам

Для клиентов российского Райффайзена пока ничего кардинально не меняется, уверен Федюкин: они по-прежнему могут осуществлять транзакции между своими счетами, открытыми в российском банке и в европейских «дочках» RBI. Закрытие корсчетов российских банков в европейском Райффайзенбанке означает, что кредитные организации не смогут проводить через него переводы, но клиентов российской «дочки» это напрямую не затронет, соглашается председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Уход не станет фатальным для рублевых клиентов, так как они найдут другие банки, добавляет эксперт. Но Райффайзенбанк был одним из последних стабильных каналов для перевода за рубеж и альтернативы ему найти будет достаточно сложно, уверен Достов.