Австрийский Райффайзенбанк закрыл корсчета всем российским банкам

Австрийский Райффайзенбанк закрыл корсчета всем российским банкамВ основном изменения коснутся россиян, использующих банк из-за рубежа
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, кроме своей «дочки» – акционерного общества «Райффайзенбанк». Об этом RBI сообщила в презентации к финансовой отчетности за I квартал 2023 г.
«Ведомости» направили запрос в Райффайзенбанк и материнскую RBI.
Как это повлияет на клиентов
Действия RBI могут быть рассмотрены как компромиссное решение между необходимостью снижения регуляторных рисков в ЕС и сохранением бизнеса в России, предполагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Этот шаг направлен на дальнейшее сокращение деловой активности банка в России и уходу из страны, согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Но главной причиной отключения от корсчетов эксперт считает санкционные риски, которые возникают у RBI в связи с осуществлений транзакций через корсчета российских банков. Для значительной части россиян «Райф» стал одним из немногих, у кого сохранились корреспондентские отношения с российскими банками. Они позволяли достаточно оперативно и относительно дешево переводить денежные средства, находясь не в России. Теперь это «окно» закроется, предполагает юрист.
Риски для зарубежных банков заключаются в том, что истинное происхождение денежных средств, даже при наличии процедур комплаенса, не всегда удается достоверно подтвердить, продолжает Федюкин. Соответственно, российское юрлицо или физлицо, находящееся под санкциями, может вывести денежные средства, используя корсчета, которые европейский банк (например, Райффайзенбанк) открыл для российских банков, рассуждает он. Это создает риски штрафных санкций со стороны ЕС за нарушение установленных ограничений может может быть одной из причин такого шага RBI, предполагает Федюкин.
Для клиентов российского Райффайзена пока ничего кардинально не меняется, уверен Федюкин: они по-прежнему могут осуществлять транзакции между своими счетами, открытыми в российском банке и в европейских «дочках» RBI. Закрытие корсчетов российских банков в европейском Райффайзенбанке означает, что кредитные организации не смогут проводить через него переводы, но клиентов российской «дочки» это напрямую не затронет, соглашается председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Уход не станет фатальным для рублевых клиентов, так как они найдут другие банки, добавляет эксперт. Но Райффайзенбанк был одним из последних стабильных каналов для перевода за рубеж и альтернативы ему найти будет достаточно сложно, уверен Достов.
Специфика и транзакционные операции RBI могут сократиться до обслуживания расчетов основных экспортных потоков России, предполагает Кабаков, но по платежам будет ограничение, например не менее $100000-200000. Исходя из этого можно предположить, что наиболее уязвимыми становятся транзакции небольших клиентов российской «дочки» RBI, делает вывод эксперт.
В соответствии с программой ухода из России Райффайзенбанк будет прекращать набор новых клиентов, напоминает Достов. Поэтому он допускает, что срочные договора не будут возобновляться, а спектр доступных услуг сузится. После покупки российским юрлицом Райффайзенбанк полностью потеряет свои преимущества, превратившись в обычный российский средний банк, уверен Достов. Он допускает, что банк даст преференции клиентам для их удержания, но это будут плюсы «из стандартного российского набора», то есть бонусные программы, а также хорошие ставки по кредитам и депозитам.
Прибыль восточных дочек
Исходя из того, сколько прибыли приносит «восточные дочки», отказаться от российского бизнеса RBI будет трудно. Российские «дочки» RBI (банк, лизинговая, страховая и управляющая компании) в I квартале 2023 г. утроили чистую прибыль год к году, до 301 млн евро. Прибыль всей группы выросла за первые три месяца только на 53%, до 700 млн евро. Таким образом, российский бизнес сгенерировал 43% всего заработка RBI в I квартале. По итогам 2022 г. Райффайзенбанк принес всей австрийской группе больше половины прибыли – 2 из 3,8 млрд евро. По оценке Financial Times, сейчас через Райффайзенбанк проходит 40–50% всех платежей между Россией и остальным миром.
Риск RBI на Россию (net cross border exposure) к 24 апреля 2023 г. снизился до 195 млн евро, тогда как на 1 марта 2022 г. он оценивался в 600 млн евро.
Расходы российских подразделений на резервы в январе-марте 2023 г. составили 280 млн евро, что на 63% больше показателя IV квартала 2022 г. и на 34% – I квартала год назад (209 млн евро). Активы за этот период выросли на 0,6%, до 27 млрд евро. Кредитный портфель на 31 марта составил 8,1 млрд евро, сократившись за квартал на 10%, за 12 месяцев – на 24%. Уровень проблемной задолженности практически не изменился и составил 1,6%. Средства клиентов за I квартал этого года выросли на 3%, до 20,8 млрд евро, за 12 месяцев – на 28%.
В отчетности говорится, что RBI снизила свою деловую активность в России и минимизировала присутствие в стране. Менеджмент компании назвал условия для бизнеса в России очень сложными: местные и международные законы, регулирующие продажу российского бизнеса, по их словам, подвержены постоянным изменениям. RBI продолжит стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения, говорится в отчетности.
RBI сейчас рассматривает два варианта действий в отношении Райффайзенбанка: продать или вывести из периметра группы. Для обоих решений требуется получение ряда одобрений, отмечал ранее глава группы Йоханн Штробль. RBI может вывести Райффайзенбанк не ранее окончания третьего квартала 2023 г., заявил на телеконференции 5 мая Штробль. Он подчеркнул, что «группа не будет продавать банк по любой цене и существует уровень, который приемлем». В апреле предправления Сбербанка Герман Греф опроверг слухи о планах обменяться активами с австрийской группой.
Что происходило с банком в этом году
В начале марта Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым клиентам-юрлицам и открытие валютных счетов действующим клиентам. С 3 апреля банк изменил условия валютных переводов для частных клиентов. Исходящие переводы в долларах в другие банки стали доступны только для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентов Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма перевода составит $20 000. На входящие переводы ограничения не распространяются, подчеркивали в банке. «Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», — пояснил представитель Райффайзенбанка.
После 10 апреля Райффайзенбанк прекратил подключать новых клиентов к пакету услуг «Зарплатный». При этом для текущих клиентов он оставил все привилегии. Банк также продолжил выдавать зарплатные карты и подключать новые компании. Консалтинговая компания Frank RG оценивала долю зарплатных проектов Райффайзенбанка в России в 2% по состоянию на 2021 г. Банк занимал седьмое место по этому показателю.
В середине апреля банк начал снимать рекламные вывески с некоторых московских зданий. В частности, с крыши Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. Банк объяснил демонтаж тем, что он не стал продлевать контракты на размещение части наружной рекламы в Москве для снижения узнаваемости.