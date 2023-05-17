ЦБ соберет все персональные данные в новую систему

Как следует из документа, в перечень собираемых данных вошли ФИО, номер, адрес регистрации, данные паспорта и водительского удостоверения страхователя, номер, марка и модель его автомобиля, а также информация о страховом случае, включая данные о размере убытков, – всего порядка 100 типов данных. В списке информации о владельце застрахованного жилья, которая будет передаваться страховщиками в АИС, – кадастровый номер объекта недвижимости, его тип, площадь, фактический почтовый адрес и т. д. В системе в числе прочего будут содержаться полные паспортные данные, данные о привлечении к административной или уголовной ответственности, а также медицинские данные, например о характере и степени повреждения здоровья в результате аварии и проч., следует из документа на сайте регулятора.Закон о создании Банком России системы АИС «Страхование» на базе дочерней компании АО «Национальная страховая информационная система» (АО «НСИС»), которая станет ее оператором, вступил в силу 30 марта 2023 г. В соответствии с законом 100% акций АО «НСИС» принадлежит Банку России. Все российские страховые компании с 1 апреля 2024 г. будут передавать в систему информацию по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, страхованию наземного транспорта, а также жилья от чрезвычайных ситуаций.