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ЦБ соберет все персональные данные в новую систему

Это позволит сделать страховую отрасль более прозрачной, но создаст удобную мишень для мошенников
Анастасия Курашева
ЦБ может стать одним из крупнейших операторов персональных данных в стране / Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ опубликовал перечень данных, которые должны храниться в новой автоматизированной информационной системе (АИС) «Страхование». Это единая система, в которую будет передаваться информация обо всех владельцах застрахованных автомобилей и жилья в стране.

Как следует из документа, в перечень собираемых данных вошли ФИО, номер, адрес регистрации, данные паспорта и водительского удостоверения страхователя, номер, марка и модель его автомобиля, а также информация о страховом случае, включая данные о размере убытков, – всего порядка 100 типов данных. В списке информации о владельце застрахованного жилья, которая будет передаваться страховщиками в АИС, – кадастровый номер объекта недвижимости, его тип, площадь, фактический почтовый адрес и т. д. В системе в числе прочего будут содержаться полные паспортные данные, данные о привлечении к административной или уголовной ответственности, а также медицинские данные, например о характере и степени повреждения здоровья в результате аварии и проч., следует из документа на сайте регулятора.Закон о создании Банком России системы АИС «Страхование» на базе дочерней компании АО «Национальная страховая информационная система» (АО «НСИС»), которая станет ее оператором, вступил в силу 30 марта 2023 г. В соответствии с законом 100% акций АО «НСИС» принадлежит Банку России. Все российские страховые компании с 1 апреля 2024 г. будут передавать в систему информацию по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, страхованию наземного транспорта, а также жилья от чрезвычайных ситуаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных