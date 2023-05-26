Путин поддержал создание облигаций с привязкой к выручке эмитентов

Необходимости в новом виде облигаций нет, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега: есть масса уже работающих инструментов со схожими функциями. Ажиотаж среди инвесторов у инструмента вряд ли будет, согласен эксперт, так как в отличие от фиксированного купона выручка куда более динамично меняющаяся величина, которая к тому же может оказаться отрицательной. По мнению Чернеги, инструмент несомненно будет отнесен к сложным, то есть воспользоваться им смогут только квалифицированные инвесторы, но может быть востребован на венчурном рынке.