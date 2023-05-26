Путин поддержал создание облигаций с привязкой к выручке эмитентов

Путин поддержал создание облигаций с привязкой к выручке эмитентовНо остается неясным, как компания будет проводить выплаты, если она убыточна
У российских компаний сейчас не так много инструментов для привлечения финансирования и расширение их разнообразия приветствуется, особенно на фоне концентрации у населения значительных накоплений, отметил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами «Деловой России» 26 мая. С предложением ввести новый тип инструментов – облигации с привязкой доходности к выручке эмитента – выступил президент бизнес-объединения Павел Титов. Бумаги, по его мнению, могут быть бессрочными.
Держателя такой облигации может привлечь возможность совместить прогнозируемую доходность с перспективой роста стоимости и прибыльности бумаги за счет увеличения выручки компании, считает Титов. Для эмитента, по его мнению, это даст максимальную гибкость в структуре финансирования без риска размыва контроля или излишнего давления на баланс. В случае бессрочных облигаций они «вообще не будут влиять на долговую нагрузку, оставляя возможности для банковского кредитования», объяснил он.
Существующие инструменты рыночных вложений не до конца отвечают на запросы не только эмитентов, но и инвесторов, считает Титов: акции для них слишком рискованны, а облигации не дают потенциала для увеличения доходности. Чтобы бумага стала востребованной, она должна свободно обращаться на бирже, право покупать ее должно быть как у институциональных инвесторов, так и у граждан, добавил он.
При реализации таких облигаций крайне важен вопрос гарантии для тех, кто их приобретает, особенно если используются пенсионные накопления, подчеркнул Путин. Но подобные гарантии не должны нести дополнительных рисков для государства, уточнил он.
Привязка выплат к выручке – неплохая идея, но остается неясным, как компания будет проводить их, если она убыточна, отметила в ходе съезда председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «В силу того, что предлагается законом установить гарантированную доходность вне зависимости от того, в каком финансовом состоянии находится предприятие, на наш взгляд, есть вопросы – их надо обсудить», – прокомментировала она. Также глава ЦБ сообщила о необходимости проведения дополнительного анализа рисков для предприятий.
Привлекательность инструмента
Нишу, на которую претендуют подобные бумаги, как правило, занимают субординированные облигации, отмечает инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин. Это бумаги, которые выпускают банки, – в случае банкротства долг по ним выплачивается в последнюю очередь. К примеру, ВТБ платил значительные купоны по своим суббордам, но приостановил в соответствии с условиями выпуска, когда получил большие убытки в 2022 г., напоминает он. Подобные инструменты не могут выпускать все компании и они недоступны неквалифицированным инвесторам, поэтому расширение на нефинансовые организации и предоставление доступа к ним розничным инвесторам видится логичным шагом, заключает эксперт.
Подобная идея не учитывает маржинальность бизнеса, а она может сильно отличаться в зависимости от его отрасли и масштаба, указывает член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров. Это значит, что платеж, который будет напрямую зависеть от выручки, может оказаться непосильным для эмитента при низкой маржинальности, поясняет эксперт.
Если бумагу привязывать к выручке и прочим показателям деятельности эмитента, то фактически это будет структурная облигация, где выплата купона или номинала не гарантирована, а условна, то есть появляется дополнительный кредитный риск, рассуждает Винокуров.
Идея могла бы быть более привлекательной именно при наличии государственной гарантии, считает он. Институциональные инвесторы наверняка не смогут приобретать облигации с привязкой к выручке, если они не будут иметь госгарантии, предполагает Винокуров. Для физлиц, по его мнению, подобные бумаги будут ограничены узким кругом квалифицированных инвесторов, которые обязательно потребуют весьма большую премию к доходности. Премия за субординацию (очередность удовлетворения требования кредиторов) у ряда эмитентов превышает 500 б. п. – это будет очень дорогой в обслуживании инструмент с со слабой инвесторской базой, заключает эксперт.
Необходимости в новом виде облигаций нет, считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега: есть масса уже работающих инструментов со схожими функциями. Ажиотаж среди инвесторов у инструмента вряд ли будет, согласен эксперт, так как в отличие от фиксированного купона выручка куда более динамично меняющаяся величина, которая к тому же может оказаться отрицательной. По мнению Чернеги, инструмент несомненно будет отнесен к сложным, то есть воспользоваться им смогут только квалифицированные инвесторы, но может быть востребован на венчурном рынке.