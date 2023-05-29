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Доля досрочно погашенных займов у МФО растет с конца 2022 года

Показатель продолжит увеличиваться из-за снижения предельной дневной ставки до 0,8%
Наталья Заруцкая
Доля досрочно погашенных займов у МФО растет: показатель продолжит увеличиваться из-за снижения предельной дневной ставки / Максим Стулов / Ведомости

В апреле россияне досрочно погасили больше трети, или 36,1%, всех взятых в микрофинансовых организациях (МФО) за этот месяц займов в сегменте Installment (IL, среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 000 руб. до шести месяцев). Этот показатель растет с IV квартала 2022 г. после снижения на протяжении полугода, следует из данных исследования онлайн-сервиса Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), с которым ознакомились «Ведомости». Исследование проводилось в мае 2023 г., в ходе него проанализировано свыше 335 000 IL-займов, выданных по всей России компаниями из топ-30.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных