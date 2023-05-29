Доля досрочно погашенных займов у МФО растет с конца 2022 года

В апреле россияне досрочно погасили больше трети, или 36,1%, всех взятых в микрофинансовых организациях (МФО) за этот месяц займов в сегменте Installment (IL, среднесрочные ссуды на суммы в пределах 100 000 руб. до шести месяцев). Этот показатель растет с IV квартала 2022 г. после снижения на протяжении полугода, следует из данных исследования онлайн-сервиса Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), с которым ознакомились «Ведомости». Исследование проводилось в мае 2023 г., в ходе него проанализировано свыше 335 000 IL-займов, выданных по всей России компаниями из топ-30.