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Инвесторы предъявили «Россетям» иски на 20 млрд рублей

Они связаны с досрочным погашением облигаций во время реорганизации компании
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости

Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа 1 июня удовлетворила жалобу «Россетей» и вернула на новое рассмотрение дело по иску банка SIAB – одного из держателей облигаций компании. Апелляционный суд ранее удовлетворил требования банка на 40 млн руб., тогда как первая инстанция встала на сторону эмитента. Но, как передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда, в ходе заседания выяснилось, что общая сумма требований к «Россетям» от институциональных держателей бондов составляет 20 млрд руб. Об этом заявил представитель компании. Всего, по его словам, в арбитражных судах рассматривается шесть дел против «Россетей». Три иска в первой инстанции, два в апелляционной и один в кассационной. Все заседания судов были отложены до вынесения решения по делу SIAB.

Помимо институциональных инвесторов четыре физлица добиваются досрочного погашения облигаций «Россетей», писали ранее «Ведомости». Все они члены Ассоциации владельцев облигаций (АВО). В мае 2023 г. Кунцевский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск двух инвесторов. Сумма требований истца по первому из этих дел составляла 5,05 млн руб., по остальным суммы неизвестны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных