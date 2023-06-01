Инвесторы предъявили «Россетям» иски на 20 млрд рублей

Кассационная инстанция Арбитражного суда Московского округа 1 июня удовлетворила жалобу «Россетей» и вернула на новое рассмотрение дело по иску банка SIAB – одного из держателей облигаций компании. Апелляционный суд ранее удовлетворил требования банка на 40 млн руб., тогда как первая инстанция встала на сторону эмитента. Но, как передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда, в ходе заседания выяснилось, что общая сумма требований к «Россетям» от институциональных держателей бондов составляет 20 млрд руб. Об этом заявил представитель компании. Всего, по его словам, в арбитражных судах рассматривается шесть дел против «Россетей». Три иска в первой инстанции, два в апелляционной и один в кассационной. Все заседания судов были отложены до вынесения решения по делу SIAB.