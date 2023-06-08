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Некоторые предприниматели говорят о трудностях с проведением рублевых платежей в Казахстан

Местные банки отменяют транзакции на фоне опасения санкций и ужесточения собственных комплаенс-политик
Наталья Заруцкая Михаил Кузнецов
На фоне проблем с рублевыми платежами российские предприниматели все больше интересуются расчетами в казахских тенге / Валентин Федоров / ТАСС

Российские предприниматели стали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях, рассказала «Ведомостям» лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова. Наличие таких случаев подтвердил собеседник в небольшом банке из топ-50. По его словам, в 2023 г. банк фиксирует десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. «Ведомости» направили запросы в эти организации.

В 10 крупнейших российских банках и ЦБ не ответили на запрос «Ведомостей» относительно проблем с платежами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных