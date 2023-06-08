Некоторые предприниматели говорят о трудностях с проведением рублевых платежей в Казахстан

Российские предприниматели стали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях, рассказала «Ведомостям» лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова. Наличие таких случаев подтвердил собеседник в небольшом банке из топ-50. По его словам, в 2023 г. банк фиксирует десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. «Ведомости» направили запросы в эти организации.