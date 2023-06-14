Сбербанк ждет удвоения российского рынка юаневых бондов в 2023 году

Сбербанк ждет удвоения российского рынка юаневых бондов в 2023 годуОбъем размещений достигнет 80 млрд рублей
В 2023 г. на российском рынке компании могут выпустить юаневых облигаций еще на 56,3 млрд юаней (656,9 млрд руб.). Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Таким образом, весь потенциал рынка облигаций в китайской валюте в текущем году может составить 80 млрд юаней (933,5 руб.).
За весь прошлый год (с июля, когда первый выпуск разместил «Русал». – «Ведомости») российские компании разместили бондов в юанях суммарно на 58,7 млрд (685 млрд руб.), а с начала 2023 г. – еще на 23,7 млрд (276,5 млрд руб.), напомнил Попов.
По данным сервиса Rusbonds, в обращении находятся 33 выпуска юаневых облигаций, в том числе ВТБ, Альфа-банка, «Норникеля», «Полюса», Segezha, «Совкомфлота» и «Фосагро». Крупнейшие выпуски у «Роснефти» — два по 15 млрд юаней в сентябре 2022 г. и марте 2023 г. соответственно.
В мае Московская биржа сообщала, что на площадке размещено 20 выпусков облигаций в юанях почти на 800 млрд руб. С ноября 2022 г. биржа рассчитывает ценовой индекс российских облигаций, номинированных в китайских юанях. С момента запуска он снизился на 2,5% до 96,4 пункта, то есть большинство входящих в него облигаций торгуются ниже номинала.
Сам Сбербанк бонды в юанях не выпускал, но допускает это, если появится «окно возможностей», ранее заявил в интервью Reuters вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов. «Для роста портфеля, который сейчас наблюдается, необходимо фондирование, и мы сегодня максимально используем все возможности, которые дает рынок», – сказал он.
Но на решение Сбербанка влияет тот факт, что он не видит достаточного объема юаневой ликвидности на рынке, объяснил Скворцов: если выходить с крупным выпуском, как хочет госбанк, то это сделает рынок еще менее ликвидным, а ставки вырастут.
На российском рынке с апреля до середины мая 2023 г. наблюдался дефицит юаневой ликвидности, подтверждал Банк России в своем обзоре: это могло быть вызвано спросом на юани для оплаты импорта. Но в текущий момент, по мнению регулятора, на рынке сбалансированная ситуация.
Попов также дал прогноз новых первичных размещений на рынке акций (IPO): в 2023 г. он ожидает 8–10 новых выпусков. Средний размер сделок значительно превзойдет показатель за прошлый год, полагает банкир. Активно готовятся к размещению в 2023 г. компании в том числе из финансового, промышленного, IT-секторов, ритейла и других отраслей экономики, отметил зампред правления Сбербанка.
В 2022 г. в России состоялось лишь одно IPO – акции на Мосбирже разместил сервис аренды самокатов Whoosh, который привлек 2,1 млрд руб. при плане до 5 млрд руб. В этом году IPO провел центр генетики и репродуктивной медицины Genetico: при превышении спроса в 2,5 раза компания собрала 178,8 млн руб. Весной директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова отмечала, что при благоприятных рыночных условиях в этом году можно ожидать IPO около 10 компаний.
Провести IPO, но уже после 2023 г., планирует также холдинг IDF Eurasia, куда входит лидер микрофинансового рынка Moneyman и коллекторское агентство ID Collect, писали ранее «Ведомости».