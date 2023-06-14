Сбербанк ждет удвоения российского рынка юаневых бондов в 2023 году

В 2022 г. в России состоялось лишь одно IPO – акции на Мосбирже разместил сервис аренды самокатов Whoosh, который привлек 2,1 млрд руб. при плане до 5 млрд руб. В этом году IPO провел центр генетики и репродуктивной медицины Genetico: при превышении спроса в 2,5 раза компания собрала 178,8 млн руб. Весной директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова отмечала, что при благоприятных рыночных условиях в этом году можно ожидать IPO около 10 компаний.