Какие облигации в юанях выбрать инвестору

Долговые бумаги в китайской валюте появляются на российском рынке все чаще: на минувшей неделе «Русал» приступил к размещению трех выпусков коммерческих облигаций на 2,5 млрд юаней каждый. Еще один выпуск на ту же сумму компания готовится разместить. Ставка купона до погашения по первым трем выпускам установлена на уровне 3,75% годовых. Первый выпуск «Русал» реализовал на 95,19%, разместив на 2,4 млрд юаней. Срок погашения всех четырех коммерческих выпусков – 7 марта 2025 г., размещения проходят по закрытой подписке.