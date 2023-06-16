В Госдуме предложили освободить от налога вклады свыше трех лет

К идее ввести безотзывные депозиты для граждан Банк России и Минфин вернулись в прошлом году. При этом ЦБ тогда допускал, что они не будут полностью покрываться страховкой, но смогут иметь опцию снятия в случае экстренной ситуации. «Надо соблюсти некий баланс и риски ограничить для граждан. Я в первую очередь говорю о том, что безотзывность, с одной стороны, для банков – это хорошо, для людей не всегда работает, потому что бывают жизненные какие-то обстоятельства, когда нужны деньги», – говорил в сентябре директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.