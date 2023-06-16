В Госдуме предложили освободить от налога вклады свыше трех лет

В Госдуме предложили освободить от налога вклады свыше трех летНовый инструмент должен помочь банкам развивать длинные кредиты
В Госдуме предлагают освободить от подоходных налогов вклады от трех лет, а страховое покрытие по таким депозитам повысить до 10 млн с текущих 1,4 млн руб. С инициативой выступил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе ПМЭФ, передает корреспондент «Ведомостей».
Такие вклады стоит сделать безотзывными, считает Аксаков: банки должны быть уверены, что привлекли деньги на 10 лет и могут использовать их для долгосрочного кредитования. По его словам, «эту связь можно прописать в нормативных документах».
«С моей точки зрения, ЦБ должен нормально отнестись к этой инициативе в отличие от Минфина, который всегда осторожно относится к освобождению от налогов», – прокомментировал Аксаков в разговоре с «Ведомостями». Но столь длинных вкладов сейчас практически нет, уточнил депутат, то есть облагать налогом пока нечего. «Фактически мы создаем новый долгосрочный инструмент», – добавил он.
По мнению Аксакова, у этой инициативы есть потенциал: сейчас многие вкладчики, которые хотят размещать «большие вклады», не защищены страховкой в 1,4 млн руб. Как только они будут уверены, что в случае банкротства банка у них есть защита, они принесут туда деньги, добавил депутат.
ЦБ в своей статистике по структуре средств граждан раскрывает по срокам только долю депозитов от года и более: на 1 марта они занимали 22,7% (8,2 трлн руб.) всего депозитного портфеля банков.
К идее ввести безотзывные депозиты для граждан Банк России и Минфин вернулись в прошлом году. При этом ЦБ тогда допускал, что они не будут полностью покрываться страховкой, но смогут иметь опцию снятия в случае экстренной ситуации. «Надо соблюсти некий баланс и риски ограничить для граждан. Я в первую очередь говорю о том, что безотзывность, с одной стороны, для банков – это хорошо, для людей не всегда работает, потому что бывают жизненные какие-то обстоятельства, когда нужны деньги», – говорил в сентябре директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Сейчас с процента по банковским продуктам взимается налог в размере 13%. Российские власти в марте 2022 г. отменили уплату подоходного налога на процентные доходы, полученные по банковским вкладам в 2021 и 2022 гг. Эта мера экономической поддержки была призвана сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе.
В феврале этого года финансовый комитет Госдумы отклонил предложение законодательного собрания Ленинградской области повысить предельный размер страхового возмещения по всем вкладам с 1,4 млн до 3 млн руб. В своем отзыве комитет привел данные ЦБ, согласно которым действующий лимит обеспечивает полную страховую защиту 98% вкладчиков всех банков. По мнению комитета, повышение суммы может привести к увеличению финансовой нагрузки на систему страхования вкладов и увеличению ставок страховых взносов для банков.
Срочные вклады с повышенной страховой защитой поспособствуют удлинению банковских пассивов, говорила в сентябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.