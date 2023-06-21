Минобороны предложило расширить действие военной ипотеки

Министерство обороны РФ предлагает расширить возможность участия в военной ипотеке для военнослужащих по контракту. «Ведомости» ознакомились с проектом закона (он пока не внесен в Госдуму). В соответствии с документом, военнослужащим рядового и сержантского состава, прапорщикам и мичманам предоставляется право на включение в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу. Такой подход будет способствовать увеличению численности указанных званий, проходящих военную службу по контракту, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Изменения предложено внести в ст. 9 федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».