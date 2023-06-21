Минобороны предложило расширить действие военной ипотеки

Минобороны предложило расширить действие военной ипотекиЭто позволит участникам спецоперации вступать в жилищную программу в день заключения контракта
Министерство обороны РФ предлагает расширить возможность участия в военной ипотеке для военнослужащих по контракту. «Ведомости» ознакомились с проектом закона (он пока не внесен в Госдуму). В соответствии с документом, военнослужащим рядового и сержантского состава, прапорщикам и мичманам предоставляется право на включение в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу. Такой подход будет способствовать увеличению численности указанных званий, проходящих военную службу по контракту, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Изменения предложено внести в ст. 9 федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Дополнительных расходов федерального бюджета в 2023 г. не потребуется, отмечают авторы документа. В 2024–2025 гг. для обеспечения программы военной ипотеки потребуется порядка 366 000 и 381 800 руб. соответственно на одного военнослужащего. При поступлении на контрактную службу 15 000 человек ежегодно дополнительные расходы бюджета на накопительные взносы по программе составят 2,8 млрд руб. в 2024 г. и 8,6 млрд руб. в 2025 г., сказано в пояснительной записке.