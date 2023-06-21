Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Минобороны предложило расширить действие военной ипотеки

Это позволит участникам спецоперации вступать в жилищную программу в день заключения контракта
Евгения Дубровина Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости

Министерство обороны РФ предлагает расширить возможность участия в военной ипотеке для военнослужащих по контракту. «Ведомости» ознакомились с проектом закона (он пока не внесен в Госдуму). В соответствии с документом, военнослужащим рядового и сержантского состава, прапорщикам и мичманам предоставляется право на включение в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу. Такой подход будет способствовать увеличению численности указанных званий, проходящих военную службу по контракту, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Изменения предложено внести в ст. 9 федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Дополнительных расходов федерального бюджета в 2023 г. не потребуется, отмечают авторы документа. В 2024–2025 гг. для обеспечения программы военной ипотеки потребуется порядка 366 000 и 381 800 руб. соответственно на одного военнослужащего. При поступлении на контрактную службу 15 000 человек ежегодно дополнительные расходы бюджета на накопительные взносы по программе составят 2,8 млрд руб. в 2024 г. и 8,6 млрд руб. в 2025 г., сказано в пояснительной записке.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных