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Суд обязал Райффайзенбанк открыть компании счет в рублях

Он счел, что банк не может отказать в открытии счета, если не обосновал свое решение
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск компании «Право и финансы», которой Райффайзенбанк отказался открыть банковский счет, следует из картотеки арбитражных дел. Суд обязал банк заключить с юрлицом договор расчетно-кассового обслуживания, говорится в решении суда – у Райффайзенбанка есть 30 дней на обжалование решения в апелляции.

3 ноября 2022 г., еще до того как Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым клиентам, «Право и финансы» подали онлайн-заявку на оформление договора для «ведения хозяйственной деятельности», указано в мотивировочной части решения, опубликованной 16 июня. Компания предоставила все документы, выполнила предусмотренные ЦБ требования и подтвердила готовность оплачивать услуги банка – тот в открытии счета отказал. «Право и финансы» обратились в банк за разъяснением причин отклонения заявки, но ответа не последовало, после чего компания пошла в суд. В Райффайзенбанке на запрос не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных