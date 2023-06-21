Суд обязал Райффайзенбанк открыть компании счет в рублях

3 ноября 2022 г., еще до того как Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым клиентам, «Право и финансы» подали онлайн-заявку на оформление договора для «ведения хозяйственной деятельности», указано в мотивировочной части решения, опубликованной 16 июня. Компания предоставила все документы, выполнила предусмотренные ЦБ требования и подтвердила готовность оплачивать услуги банка – тот в открытии счета отказал. «Право и финансы» обратились в банк за разъяснением причин отклонения заявки, но ответа не последовало, после чего компания пошла в суд. В Райффайзенбанке на запрос не ответили.