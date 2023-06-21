В России ужесточили контроль за платежными агентами

В России ужесточили контроль за платежными агентамиКонтроль за их деятельностью отдали ЦБ и ввели ряд ограничений для руководителей и акционеров
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит Банку России контролировать деятельность операторов по приему платежей физлиц, а также ужесточит требования к их работе. Это минимизирует вероятность недобросовестных действий, а также повысит прозрачность рынка приема платежей, указано в сопроводительной записке. Закон вступит в силу с 1 октября 2023 г.
Деятельность операторов по приему платежей, или платежных агентов, связана с приемом оплаты за коммунальные услуги, услуги операторов сотовой связи и телекоммуникационные услуги (телевидение и интернет), а также оплаты товаров и иных услуг. В основном это прием наличных денежных средств через терминалы.
Если раньше для начала работы платежному агенту необходимо было встать на учет в Росфинмониторинге, то теперь, согласно принятому закону, реестр операторов будет вести Банк России. Он также устанавливает порядок ведения данного перечня. Кроме того, ЦБ получит право предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации юрлица платежного агента, которое не внесено в реестр.
Закон также устанавливает требования к руководству платежного оператора и лицам, отвечающим за исполнение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, критичными становятся уровень образования и квалификации, а также отсутствие отдельных видов судимости. За этим будет следить ЦБ. Для гендиректоров вводится запрет на совмещение должностей в разных платежных агентах, а его функции не могут быть переданы управляющей компании, коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.
Отдельно прописано, что оператором по приему платежей может быть только компания, зарегистрированная на территории России. При этом офшорным организациям может принадлежать не более 10% акций платежного агента. Такие же требования о доли владения относятся к компаниям без лицензии на осуществлении деятельности на финрынке, компаниям, сведения о которых исключили из реестра некредитных финансовых организаций, операторов по приему платежей, саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка за нарушение законов и нормативных актов ЦБ, а также компаний, чей гендиректор не соответствует квалификационным требованиям Банка России.
Закон предусматривает создание СРО, которые будут контролировать соблюдение закона и нормативных требований своими участниками, применять к операторам меры за нарушения, а также собирать отчетность по приему платежей и направлять сведения в Банк России. Кроме того, у СРО будет право ходатайствовать об исключении из реестра платежных агентов.
Еще одно из положений принятого закона: оператор по приему платежей обязан будет передавать поставщику товаров и услуг информацию о принятых в его пользу платежах в течение трех рабочих дней. Также в его обязанностях законом прописано составление перечня привлеченных субагентов с адресами всех мест приема платежей. При этом данный перечень должен быть публичным и размещен в интернете.
Вопрос порядка контроля за деятельностью платежных агентов был отражен Банком России в стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 гг., напомнила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова. Поэтому принятие данного законопроекта можно рассматривать как шаг в этом направлении, отмечает она.
С вступлением закона в силу, часть платежных агентов не сможет в полной мере соответствовать всем требованиям регулятора и будет вынуждена покинуть рынок, полагает Якупова. Но ужесточение регулирования поспособствует повышению прозрачности рынка платежных услуг и борьбе со схемными операциями, уверена она.
Принятие закона поддерживает и основатель обменника криптовалют MoneyPort Александр Факторов, отметивший, что участники платежной индустрии давно ждали изменений. Они позволят «обелить» рынок, усилить позиции крупных игроков и сократить количество недобросовестных платежных агентов, считает он.
Согласно данным Банка России, за 2020 г. сумма принятых платежными агентами платежей увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2019 г. и составила 1,6 трлн руб. При этом средний чек увеличился более чем в 3 раза – с 770 руб. в 2019 г. до 2649 руб. в 2020 г. ЦБ публикует обзор данного сегмента платежного рынка раз в два года.