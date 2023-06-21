В России ужесточили контроль за платежными агентами

Отдельно прописано, что оператором по приему платежей может быть только компания, зарегистрированная на территории России. При этом офшорным организациям может принадлежать не более 10% акций платежного агента. Такие же требования о доли владения относятся к компаниям без лицензии на осуществлении деятельности на финрынке, компаниям, сведения о которых исключили из реестра некредитных финансовых организаций, операторов по приему платежей, саморегулируемых организаций (СРО) в сфере финансового рынка за нарушение законов и нормативных актов ЦБ, а также компаний, чей гендиректор не соответствует квалификационным требованиям Банка России.