В ЦБ назвали наиболее частую причину потери денег инвесторами

«Мы проанализировали, как ведут себя инвесторы в акциях второго и третьего эшелонов, и убедились, что чаще всего, когда они теряют деньги, они используют некачественную аналитику. Что такое некачественная аналитика? Прежде всего это информация из анонимных Telegram-каналов либо информация, факты и утверждения, которые вы не можете проверить. Чаще всего таким образом как раз рекламируются якобы инвестиции в конкретные акции. Так что это не финансовая аналитика, а, скорее, реклама либо маркетинг», – заявил он.