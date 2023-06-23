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Финансы

ЦБ усложнит банкам выдачу необеспеченных потребкредитов

Новые меры повысят устойчивость банков в случае роста потерь по кредитам, считает регулятор
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с 1 сентября, сообщил регулятор. Мера, с одной стороны, направлена на накопление запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по кредитам, говорится в сообщении регулятора. С другой - это охладит рост потребительского кредитования.

Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида кредита – чем они выше, тем больше запаса капитала требуется. ЦБ использует этот инструмент для повышения устойчивости банков в случае роста потерь по необеспеченным кредитам. Они позволяют накапливать дополнительный запас капитала, который может быть использован банками в будущем.

Сейчас надбавки к коэффициентам риска применяются только к наиболее рискованным кредитам и закредитованным заемщикам. Это ссуды, чья полная стоимость (ПСК; полная ставка по кредиту, включает все затраты заемщика на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) выше 35%. Также надбавки зависят от уровня показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) и применяются, если он выше 80. 

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Согласно новым требованиям, надбавки распространятся на все кредиты с ПСК от 25%, а также для заемщиков с ПДН от 50 и выше, следует из данных ЦБ.

Новое регулирование будет в большей степени влиять на кредитные карты, по которым уровень ПСК выше, чем по кредитам наличными, отмечает регулятор. По подсчетам ЦБ, под новые меры попадет 82% выдач кредиток и 66% – кредитов наличными. При этом средний уровень надбавки по вновь предоставленным ссудам увеличится с 0,21 до 0,89, но он все еще ниже, чем в начале 2022 г. (1,23).

В прошлом году благодаря поблажкам ЦБ банки высвободили 617 млрд руб. накопленного буфера капитала по необеспеченным кредитам (5,8% портфеля за вычетом резервов) – это поддержало сектор и способствовало реструктуризации ссуд заемщиков, пострадавших от санкций. На 1 мая накопленный запас капитала банков по необеспеченным кредитам составлял 132 млрд руб. при портфеле 12,4 трлн руб., следует из данных ЦБ. Но задолженность быстро растет: уже к 1 июня портфель достиг 12,6 трлн руб.

Кредитование быстро растет в том числе за счет увеличения выдач по кредитным картам, обращает внимание Банк России: на них с середины 2022 г. приходится около 40% всех предоставляемых ссуд по сравнению с 25% в 2021 г. При этом все больше граждан с низкой долговой нагрузкой интересуются кредитами.

662,5 млрд

В мае банки выдали гражданам наличными кредитов на общую сумму 662,5 млрд руб., что на 11% больше выдач в апреле, следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Этот показатель стал рекордным за все время наблюдения компании – с 2013 г.

Запас капитала банков будет постепенно накапливаться, уверен ЦБ, и уже через год составит 6,5% портфеля потребкредитов за вычетом резервов. В то же время регулятор предполагает, что эта величина может быть меньше, если структура кредитования будет меняться в пользу менее рискованных кредитов, в том числе в результате действия нового инструмента – макропруденциальных лимитов (МПЛ).

МПЛ, или прямые лимиты на выдачи, заработали на российском рынке в 2023 г. Это количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем ПДН. В III квартале 2023 г. у микрофинансовых организаций на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 30% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 20%. Какими будут МПЛ в IV квартале, регулятор примет решение в августе.

Не задушить, а сбалансировать

Первый эффект от повышения макронадбавок может быть заметен в IV квартале этого года, а в полной мере проявится уже в следующем году, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. При этом он не думает, что регуляторная мера обязательно приведет к спаду выдач новых ссуд: задача надбавок стабилизировать динамику рынка, а не «задушить» выдачи. Эффект будет заметен с сентября 2023 г., если к тому времени выдачи и так не затормозят под воздействием естественных факторов – снижения платежеспособного спроса и роста дефолтности, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

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Видимый результат новых мер будет растянут по времени и не должен оказать существенного влияния на объем выдаваемых ссуд, согласен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, на кредитные портфели банков в большей степени будет влиять общая потребительская активность, а также финансовые возможности потребителей и уровень их закредитованности.

Новый инструмент, МПЛ, слабо работает, считает Беликов: лимиты ограничивают выдачи очень дорогих кредитов очень закредитованным заемщикам, которые и так должны отсекаться риск-политиками нормальных банков. К тому же из-за их довольно постепенного ввода в действие даже клиенты с повышенной долговой нагрузкой успели закредитоваться, говорит он. И теперь, чтобы избежать непропорционального роста долговой нагрузки населения и ограничить ожидаемые потери банков, ЦБ приходится охлаждать рынок более радикально, отмечает эксперт. При этом Беликов не понимает, почему ввод надбавок отложили до осени.

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