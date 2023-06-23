ЦБ усложнит банкам выдачу необеспеченных потребкредитов

Первый эффект от повышения макронадбавок может быть заметен в IV квартале этого года, а в полной мере проявится уже в следующем году, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. При этом он не думает, что регуляторная мера обязательно приведет к спаду выдач новых ссуд: задача надбавок стабилизировать динамику рынка, а не «задушить» выдачи. Эффект будет заметен с сентября 2023 г., если к тому времени выдачи и так не затормозят под воздействием естественных факторов – снижения платежеспособного спроса и роста дефолтности, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.