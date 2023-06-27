Российские брокеры продолжают ограничивать вывод евро со своих счетов

Российские брокеры продолжают ограничивать вывод евро со своих счетовЭксперты говорят, что возможный уход Райффайзенбанка с российского рынка затрудняет операции в евровалюте
Брокер «Атон» объявил о запрете с 3 июля на вывод евро в любые банки, кроме Райффайзенбанка. Об этом говорится в клиентской рассылке инвесткомпании (есть у «Ведомостей»). «Переводы на счета в других российских банках станут недоступны из-за ограничений со стороны банка-контрагента», – говорится в тексте.
На сайте брокера уточняется, что до этого момента минимальный лимит на вывод евро в другие российские банки составит 50 000 евро. Вывод евро на счет в Райффайзенбанке возможен (лимит отсутствует), потому что «такая операция является внутрибанковским переводом между счетами «Атона» и клиента», также говорится на сайте брокера.
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