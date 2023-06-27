Российские брокеры продолжают ограничивать вывод евро со своих счетов

Брокер «Атон» объявил о запрете с 3 июля на вывод евро в любые банки, кроме Райффайзенбанка. Об этом говорится в клиентской рассылке инвесткомпании (есть у «Ведомостей»). «Переводы на счета в других российских банках станут недоступны из-за ограничений со стороны банка-контрагента», – говорится в тексте.