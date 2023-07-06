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Воспользовавшиеся послаблениями ЦБ банки нарастили кредитный портфель быстрее конкурентов

Влияние на это оказали рефинансирование иностранных кредитов и госпрограммы
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Банки, которые в 2020 и 2022 гг. использовали послабления от ЦБ, активно наращивали корпоративный кредитный портфель после пика кризиса в отличие от тех, кто решил не пользоваться этими послаблениями. Об этом пишет ЦБ в докладе об оценке эффективности антикризисных мер. Ранее регулятор сообщил о том, что портфель корпоративных кредитов российских банков в 2022 г. увеличился на 14,3% до 59,1 трлн руб. Это стало лучшим результатом по темпам прироста с 2012 г. Для примера: в 2021 г. этот показатель был равен 9,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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