Воспользовавшиеся послаблениями ЦБ банки нарастили кредитный портфель быстрее конкурентов

Банки, которые в 2020 и 2022 гг. использовали послабления от ЦБ, активно наращивали корпоративный кредитный портфель после пика кризиса в отличие от тех, кто решил не пользоваться этими послаблениями. Об этом пишет ЦБ в докладе об оценке эффективности антикризисных мер. Ранее регулятор сообщил о том, что портфель корпоративных кредитов российских банков в 2022 г. увеличился на 14,3% до 59,1 трлн руб. Это стало лучшим результатом по темпам прироста с 2012 г. Для примера: в 2021 г. этот показатель был равен 9,5%.