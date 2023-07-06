Альфа-банк планирует открыть в Китае филиал или представительство

Альфа-банк планирует открыть в Китае филиал или представительствоЧерез три месяца менеджмент решит, в какой именно форме банк будет там присутствовать
Альфа-банк рассматривает возможность открыть в Китае филиал или представительство, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров банка Олег Сысуев. «Пока сложно сказать, что это будет, потому что мы рассматриваем разные опции, но окончательных решений еще не приняли», – сказал Сысуев. «Думаю, что покажем что-то ощутимое через три месяца», – пообещал он.
По словам Сысуева, рассматриваемые банком проекты очень не похожи друг на друга, а их стоимость и длительность создания разнятся. Он добавил, что на рынке присутствует масса китайских специалистов со знанием русского языка, которые могут быть проводниками [расширения банка]. «Но все упирается в разницу стоимости решения, которая для нас существенна», – сказал банкир. Абсолютных цифр он не озвучил.