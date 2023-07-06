Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Альфа-банк планирует открыть в Китае филиал или представительство

Через три месяца менеджмент решит, в какой именно форме банк будет там присутствовать
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк рассматривает возможность открыть в Китае филиал или представительство, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров банка Олег Сысуев. «Пока сложно сказать, что это будет, потому что мы рассматриваем разные опции, но окончательных решений еще не приняли», – сказал Сысуев. «Думаю, что покажем что-то ощутимое через три месяца», – пообещал он.

По словам Сысуева, рассматриваемые банком проекты очень не похожи друг на друга, а их стоимость и длительность создания разнятся. Он добавил, что на рынке присутствует масса китайских специалистов со знанием русского языка, которые могут быть проводниками [расширения банка]. «Но все упирается в разницу стоимости решения, которая для нас существенна», – сказал банкир. Абсолютных цифр он не озвучил.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных