Костин назвал четыре условия трансформации мировой финансовой системы

Костин назвал четыре условия трансформации мировой финансовой системыЭто решит проблемы с расчетами и притоком капитала в страну
Первый пункт — замена бельгийской системы SWIFT на новую систему обмена финансовых сообщений, заявил Костин. По его словам, такая инфраструктура может быть построена на новых технологиях: сейчас существует проблема открытости SWIFT для западной стороны, что делает расчеты прозрачными и демотивирует контрагентов из дружественных стран. «Когда даже рубли переводим, банки Армении боятся свифта […]», замечает он. Дружественные страны, включая Китай, имеют внутренние системы расчетов. Их объединение — наиболее легкая задача, констатировал Костин.
Второе условие — замена прямых корреспондентских отношений из вертикальной системы, когда расчеты строятся через центральных игроков, включая крупные банки США, на горизонтальные связи между локальными банками, продолжает глава банка. В этом может помочь технология блокчейн, указал он.
Третий пункт — создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба, GolfClear. «Все мы столкнулись с проблемой Euroclear, Clearstream. Euroclear все думает как бы сейчас поделить те деньги, которые они заработали на наших замороженных бумагах. Плюс к этому идет полная обвязка с западными юристами, консультантами», – поясняет он. «Западная инфраструктура не позволяет работать в этой системе, поэтому мы считаем, что центром базирования нового финансового депозитария может быть одно из государств Персидского залива с учетом именно концентрации большого капитала в этом регионе», заявил Костин.
Четвертая задача — создание новых инструментов для привлечения капитала. «Сегодня, в основном, это еврооблигация, опять же, вся инфраструктура построена на Западе – Euroclear, SPV, трасти, платежные и расчетные агенты», перечисляет топ менеджер. ВТБ предлагают создать новые инструменты, которые бы учитывали и национальное регулирование валют финансовых рынков, и, тем не менее, позволяли бы вести учет возможности трансграничных расчетов между инвесторами и эмитентами в разных странах. «У нас уже и огромные ресурсы, сосредоточенные на «глобальном юге», и огромные компании – Aramco, CNPC и другие. Нам есть что размещать и какие капиталы привлекать. Мы уверены, что, создав быстро систему мировых рынков капиталов, мировых расчетов, рано или поздно в эту параллельную систему, отличную от доллара, придут и западные компании, и западные инвесторы», рассказал Костин. После появления такой параллельной системы в нее придут и западные компании, и западные инвесторы, резюмировал топ менеджер.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина идею поддержала. Эти проблемы решены в России, но вопрос внешнеэкономической деятельности обеспечит система международных платежей и международного рынка капитала, добавила она. «Их надо решать с партнерами, сами мы их решить не можем», напомнила она. Для этого необходимо выстраивать многосторонний диалог с партнерами, продолжает Набиуллина. Отечественная система передачи финансовых сообщений открыта миру, при этом многие зарубежные страны имеют аналогичные системы. По ее словам, вопрос сопряжения этих систем очень важен, и корреспондентские отношения между банками даже для расчетов в национальных валютах не всегда работает, если не работает СПФС. «Как изменяются производственные цепочки, так произойдет и в финансовой системе. Мы должны активно в этом участвовать — без этого невозможно обеспечить внешнеэкономическую деятельность», резюмировала она.
Взаимодействие российских контрагентов с финансовой системой недружественных стран столкнулось с рядом проблем после санкций. Все российские системно-значимые кредитные организации, кроме Райффайзенбанка и Юникредитбанка, были отключены от системы международных расчетов SWIFT. На платежных операциях внутри России это не отразилось, поскольку основной системой внутренних расчетов в стране является Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ. К российскому аналогу SWIFT всего подключились участники из 14 стран (их список регулятор не раскрывает из-за санкционных рисков).
Летом под санкции попал и главный российский депозитарий — НРД. После этого счета российского депозитария в бельгийском Euroclear и люксембургском Clearstream заблокировали. У 5 млн российских инвесторов из-за этого оказалось заморожено иностранных ценных бумаг на 320 млрд руб. Всего же заблокированными оказались активы на 6 трлн руб., оценивал ЦБ.