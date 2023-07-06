Костин назвал четыре условия трансформации мировой финансовой системы

Четвертая задача — создание новых инструментов для привлечения капитала. «Сегодня, в основном, это еврооблигация, опять же, вся инфраструктура построена на Западе – Euroclear, SPV, трасти, платежные и расчетные агенты», перечисляет топ менеджер. ВТБ предлагают создать новые инструменты, которые бы учитывали и национальное регулирование валют финансовых рынков, и, тем не менее, позволяли бы вести учет возможности трансграничных расчетов между инвесторами и эмитентами в разных странах. «У нас уже и огромные ресурсы, сосредоточенные на «глобальном юге», и огромные компании – Aramco, CNPC и другие. Нам есть что размещать и какие капиталы привлекать. Мы уверены, что, создав быстро систему мировых рынков капиталов, мировых расчетов, рано или поздно в эту параллельную систему, отличную от доллара, придут и западные компании, и западные инвесторы», рассказал Костин. После появления такой параллельной системы в нее придут и западные компании, и западные инвесторы, резюмировал топ менеджер.