Сбербанк рассказал о перспективах использования искусственного интеллекта в банках

За прошедший год Сбербанк увеличил долю процессов, в которых используется ИИ, на 10 п. п. до 75%, сказал в кулуарах конгресса первый зампред правления банка Александр Ведяхин. За последние восемь лет Сбербанк прошел путь от уровня точечных ИИ-проектов до уровня ИИ для принятия решений, рассказал он. Сейчас ИИ участвует в принятии ключевых решений, которые раньше в банке принимал человек: какой продукт предложить конкретному клиенту, как выстроить оптимальный маршрут для инкассации, что ответить клиенту в чат-боте или колл-центре, какое количество сотрудников должно быть в определенном отделении банка во второй половине дня в пятницу и т. д., привел примеры банкир.