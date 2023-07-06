Сбербанк рассказал о перспективах использования искусственного интеллекта в банках

Сбербанк рассказал о перспективах использования искусственного интеллекта в банкахОдин вложенный в технологию рубль принесет 8 рублей прибыли к концу 2023 года
Для дальнейшего развития банковского сектора в рамках структурной трансформации необходимо расширять применение современных технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил предправления Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент «Ведомостей» с Финансового конгресса Банка России.
По его словам, на фоне последних событий в мире и России необходимо «учиться жить по-новому». В финансовом секторе есть хороший фундамент, банки конкурентоспособны и умеют делать целый ряд вещей, которые никто не умеет делать в мире, например daily banking (обслуживание базовых потребностей клиента), отметил Греф. Но чтобы идти дальше, нужно использовать современные технологии, заявил банкир: «Мы должны расширять наши способности с помощью современных систем ИИ».
За прошедший год Сбербанк увеличил долю процессов, в которых используется ИИ, на 10 п. п. до 75%, сказал в кулуарах конгресса первый зампред правления банка Александр Ведяхин. За последние восемь лет Сбербанк прошел путь от уровня точечных ИИ-проектов до уровня ИИ для принятия решений, рассказал он. Сейчас ИИ участвует в принятии ключевых решений, которые раньше в банке принимал человек: какой продукт предложить конкретному клиенту, как выстроить оптимальный маршрут для инкассации, что ответить клиенту в чат-боте или колл-центре, какое количество сотрудников должно быть в определенном отделении банка во второй половине дня в пятницу и т. д., привел примеры банкир.
Также Сбербанк активно использует ИИ в корпоративном кредитовании с 2018 г. На текущий момент среди всего количества заключенных сделок оборотного кредитования и банковских гарантий доля тех, которые рассмотрены с применением ИИ, – порядка 80%, сказал Ведяхин. При кредитовании клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей ИИ помогает структурировать кредитную сделку, проанализировать риски и проверить деловую репутацию клиента, а также принять итоговое решение, пояснил банкир. Он также отметил, что уровень качества такого кредитного портфеля выше, чем у аналогичного «ручного» портфеля.
При этом по объему доля таких кредитов пока не очень большая, признался Ведяхин. Поэтому в планах Сбербанка на ближайшее будущее научиться выдавать сложно структурированные кредиты с помощью ИИ и довести их по объемам до 80%.
В прошлом году «Сбер» оценил финансовый эффект от внедрения ИИ в банке в 230 млрд руб. Сейчас на каждый вложенный в ИИ один рубль Сбербанк получает 6,7 руб. прибыли, рассказал Ведяхин. Он надеется, что к концу года инвестиции в технологию будут приносить уже 8 руб. прибыли.
Перспективы развития искусственного интеллекта в банковском секторе видит и Банк России. В начале апреля регулятор заявил о планах создать центр компетенций по ИИ. Тогда первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сказала, что с учетом того, как развивается эта тема, «надо реально понять и осознать, каким образом мы будем этим управлять». Упускать время, по словам зампреда, нельзя, поэтому сейчас как раз тот период, когда необходимо понять, что и как с этой технологией нужно сделать.