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В Госдуме пожаловались в ЦБ на комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ

Банкам в 2022 году запретили взыскивать с клиентов деньги, но эта практика якобы продолжается
Евгения Фомина Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России попросили запретить списание банками заградительных комиссий при закрытии счетов из-за подозрительных операций. Обращение к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной направил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов («Ведомости» ознакомились с его письмом). Нилов предложил Набиуллиной четко сформулировать позицию по этому вопросу и внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).

По мнению депутата, необходимо исключить возможность списания банком комиссии при закрытии счета на основании подозрительных операций без соответствующих проверок Росфинмониторинга. Сейчас кредитные организации пренебрегают этой обязанностью, говорится в письме. Комиссия банков в подобных ситуациях может достигать 20% на остаток средств на счетах, уточняет депутат. Кроме того, сейчас банки не обязаны уведомлять клиента, что по их счету проводится проверка, следует из письма депутата. Узнать об этом клиент может только в судебном порядке, спустя несколько месяцев рассмотрения дела, говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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