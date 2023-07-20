В Госдуме пожаловались в ЦБ на комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ

По мнению депутата, необходимо исключить возможность списания банком комиссии при закрытии счета на основании подозрительных операций без соответствующих проверок Росфинмониторинга. Сейчас кредитные организации пренебрегают этой обязанностью, говорится в письме. Комиссия банков в подобных ситуациях может достигать 20% на остаток средств на счетах, уточняет депутат. Кроме того, сейчас банки не обязаны уведомлять клиента, что по их счету проводится проверка, следует из письма депутата. Узнать об этом клиент может только в судебном порядке, спустя несколько месяцев рассмотрения дела, говорится в письме.