В Госдуме пожаловались в ЦБ на комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ

В Госдуме пожаловались в ЦБ на комиссии при закрытии счета по 115-ФЗБанкам в 2022 году запретили взыскивать с клиентов деньги, но эта практика якобы продолжается
Банк России попросили запретить списание банками заградительных комиссий при закрытии счетов из-за подозрительных операций. Обращение к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной направил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов («Ведомости» ознакомились с его письмом). Нилов предложил Набиуллиной четко сформулировать позицию по этому вопросу и внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).
По мнению депутата, необходимо исключить возможность списания банком комиссии при закрытии счета на основании подозрительных операций без соответствующих проверок Росфинмониторинга. Сейчас кредитные организации пренебрегают этой обязанностью, говорится в письме. Комиссия банков в подобных ситуациях может достигать 20% на остаток средств на счетах, уточняет депутат. Кроме того, сейчас банки не обязаны уведомлять клиента, что по их счету проводится проверка, следует из письма депутата. Узнать об этом клиент может только в судебном порядке, спустя несколько месяцев рассмотрения дела, говорится в письме.