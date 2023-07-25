Иностранные структуры российских компаний начали процесс сохранения листинга на Мосбирже

Головные структуры российских компаний с зарубежной пропиской обсуждают с Банком России варианты сохранения их ценных бумаг на Мосбирже, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора: осенью истекает мораторий ЦБ на делистинг акций иностранных эмитентов. Обсуждаются разные решения со всеми квазииностранцами, отметил он: регистрация проспекта для первичного листинга в России и размещение на дружественных площадках. Один проспект для получения первичного листинга на Мосбирже уже зарегистрирован, рассказал представитель ЦБ, другой находится на рассмотрении и еще один прошел предварительное рассмотрение.