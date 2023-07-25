Иностранные структуры российских компаний начали процесс сохранения листинга на Мосбирже

Иностранные структуры российских компаний начали процесс сохранения листинга на МосбиржеСреди них ГК «Эталон», «Софтлайн», «О’кей» и Ozon
Головные структуры российских компаний с зарубежной пропиской обсуждают с Банком России варианты сохранения их ценных бумаг на Мосбирже, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора: осенью истекает мораторий ЦБ на делистинг акций иностранных эмитентов. Обсуждаются разные решения со всеми квазииностранцами, отметил он: регистрация проспекта для первичного листинга в России и размещение на дружественных площадках. Один проспект для получения первичного листинга на Мосбирже уже зарегистрирован, рассказал представитель ЦБ, другой находится на рассмотрении и еще один прошел предварительное рассмотрение.
Банк России 7 июля зарегистрировал проспект эмиссии глобальных депозитарных расписок девелопера «Эталон», который в мае попросил регулятора допустить их к обращению в России. В случае истечения моратория ЦБ на делистинг ценные бумаги компании продолжат торговаться на Мосбирже, заверил ее представитель. Головная структура Etalon Group PLC зарегистрирована на Кипре. Проспект ценных бумаг регулятору направило и новое российское юрлицо IT-компании АО «Софтлайн» (разделила бизнес), заявил ее представитель.