Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Иностранные структуры российских компаний начали процесс сохранения листинга на Мосбирже

Среди них ГК «Эталон», «Софтлайн», «О’кей» и Ozon
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Головные структуры российских компаний с зарубежной пропиской обсуждают с Банком России варианты сохранения их ценных бумаг на Мосбирже, рассказал «Ведомостям» представитель регулятора: осенью истекает мораторий ЦБ на делистинг акций иностранных эмитентов. Обсуждаются разные решения со всеми квазииностранцами, отметил он: регистрация проспекта для первичного листинга в России и размещение на дружественных площадках. Один проспект для получения первичного листинга на Мосбирже уже зарегистрирован, рассказал представитель ЦБ, другой находится на рассмотрении и еще один прошел предварительное рассмотрение.

Банк России 7 июля зарегистрировал проспект эмиссии глобальных депозитарных расписок девелопера «Эталон», который в мае попросил регулятора допустить их к обращению в России. В случае истечения моратория ЦБ на делистинг ценные бумаги компании продолжат торговаться на Мосбирже, заверил ее представитель. Головная структура Etalon Group PLC зарегистрирована на Кипре. Проспект ценных бумаг регулятору направило и новое российское юрлицо IT-компании АО «Софтлайн» (разделила бизнес), заявил ее представитель.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных