На рынке страхования жизни усилилась концентрация

В первом полугодии 2023 г. три компании – лидера рынка страхования жизни собрали 237,5 млрд руб. премий. Сборы «Сбербанк страхование жизни», «Альфастрахования» и «Согаза» превысили результат всего сегмента за тот же период прошлого года (233,2 млрд руб.), следует из данных «Росгосстрах жизни» на основе статистики Всероссийского союза страховщиков (ВСС). За счет первых двух страховщиков доля первой тройки игроков в сборах достигла 67,2% – премии всего рынка составили 353,3 млрд руб. Год назад доля концентрации составляла 60,8%.