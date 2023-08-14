Страховать грузоперевозки за рубежом стало проще

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), 100% которой принадлежит ЦБ, упростила принятие рисков грузоперевозок за рубежом при наличии «российского интереса», рассказали «Ведомостям» три знакомых с обсуждениями собеседника, информацию подтвердили представители грузоперевозчика Sota Logistic и Ассоциации экспортеров и импортеров. Когда РНПК стала монополистом рынка, страховщики в ручном режиме должны были предоставлять ей подтверждения такого интереса, поясняет знакомый с обсуждениями источник, теперь нацперестраховщик сможет брать часть рисков автоматически в определенных случаях.