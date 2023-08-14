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Страховать грузоперевозки за рубежом стало проще

РНПК автоматизировала принятие этих рисков в перестраховочное покрытие
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), 100% которой принадлежит ЦБ, упростила принятие рисков грузоперевозок за рубежом при наличии «российского интереса», рассказали «Ведомостям» три знакомых с обсуждениями собеседника, информацию подтвердили представители грузоперевозчика Sota Logistic и Ассоциации экспортеров и импортеров. Когда РНПК стала монополистом рынка, страховщики в ручном режиме должны были предоставлять ей подтверждения такого интереса, поясняет знакомый с обсуждениями источник, теперь нацперестраховщик сможет брать часть рисков автоматически в определенных случаях.

В июле РНПК заключила дополнительное соглашение с большинством крупных страховщиков, подтвердили два собеседника в этих компаниях, пожелавших остаться анонимными. Подобный документ подписало «Альфастрахование», рассказала руководитель управления страхования транспортных рисков компании Дарья Туркина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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