Рынок систем международных переводов наполняется новыми именами

В реестре Центробанка появилась новая система международных переводов Kwikpay: она специализируется на денежных отправлениях из России в примерно 40 стран, среди которых СНГ, Грузия, Вьетнам, Филиппины, а также некоторые государства еврозоны. Переводы планируется осуществлять через приложение Kwikpay. Это уже третья подряд платежная система в перечне ЦБ, основным бизнесом которой являются именно трансграничные переводы, – за последний год реестр пополнился компаниями Dengi.ru (оператор – «Банк 131») и «Астрасенд» (банк «Соколовский»).