Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Рынок систем международных переводов наполняется новыми именами

За последний год ЦБ зарегистрировал три платежные системы с фокусом на переводы за границу
Екатерина Литова Михаил Морозов
Kwikpay специализируется на денежных отправлениях из России в примерно 40 стран, среди которых СНГ, Грузия, Вьетнам, Филиппины, а также некоторые государства еврозоны / Максим Стулов / Ведомости

В реестре Центробанка появилась новая система международных переводов Kwikpay: она специализируется на денежных отправлениях из России в примерно 40 стран, среди которых СНГ, Грузия, Вьетнам, Филиппины, а также некоторые государства еврозоны. Переводы планируется осуществлять через приложение Kwikpay. Это уже третья подряд платежная система в перечне ЦБ, основным бизнесом которой являются именно трансграничные переводы, – за последний год реестр пополнился компаниями Dengi.ru (оператор – «Банк 131») и «Астрасенд» (банк «Соколовский»).

Оператором Kwikpay стало ООО «Трубная СИВ». Это малое предприятие, которое, по данным СПАРК, зарегистрировано в 2019 г. с уставным капиталом 10 000 руб., его владельцем значится Ирина Хелльмих. Основной деятельностью компании является разработка компьютерного программного обеспечения, а гендиректором ООО указан Юрий Миндрин.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных