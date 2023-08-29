Рынок систем международных переводов наполняется новыми именами

Рынок систем международных переводов наполняется новыми именамиЗа последний год ЦБ зарегистрировал три платежные системы с фокусом на переводы за границу
В реестре Центробанка появилась новая система международных переводов Kwikpay: она специализируется на денежных отправлениях из России в примерно 40 стран, среди которых СНГ, Грузия, Вьетнам, Филиппины, а также некоторые государства еврозоны. Переводы планируется осуществлять через приложение Kwikpay. Это уже третья подряд платежная система в перечне ЦБ, основным бизнесом которой являются именно трансграничные переводы, – за последний год реестр пополнился компаниями Dengi.ru (оператор – «Банк 131») и «Астрасенд» (банк «Соколовский»).
Оператором Kwikpay стало ООО «Трубная СИВ». Это малое предприятие, которое, по данным СПАРК, зарегистрировано в 2019 г. с уставным капиталом 10 000 руб., его владельцем значится Ирина Хелльмих. Основной деятельностью компании является разработка компьютерного программного обеспечения, а гендиректором ООО указан Юрий Миндрин.