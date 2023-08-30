Кабмин поддержал самозапрет граждан на выдачу им кредитов

Согласно документу, физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Для этого депутаты предлагают дать право гражданам подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через единый портал госуслуг, а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о таком ограничении. Предполагается, что к заявлению нужно будет прикрепить данные СНИЛСа (единственный документ, который не меняется в течение жизни). Сведения о запрете, по предложению авторов, могли бы храниться в кредитных историях. Снять запрет можно будет по прошествии определенного времени (например, через день после установления ограничения). В пояснительной записке уточняется, что такой «период охлаждения» позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.