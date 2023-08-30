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Кабмин поддержал самозапрет граждан на выдачу им кредитов

Авторы законопроекта считают, что это должно сократить случаи мошенничества
Анастасия Бойко Екатерина Литова Михаил Морозов
Любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем, сообщили в ЦБ / Андрей Махонин / ТАСС

Правительство на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) поддержало инициативу депутатов, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов, сообщили «Ведомостям» два знакомых с ходом заседания источника. КЗД рассмотрела документ 28 августа, следует из повестки к заседанию (есть у «Ведомостей»). Законопроект разработан с целью предупреждения практик мошенничества. В Госдуму его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле этого года. Авторы предложили внести поправки в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)».

Согласно документу, физлицо сможет устанавливать запрет на заключение с ним договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Для этого депутаты предлагают дать право гражданам подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через единый портал госуслуг, а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о таком ограничении. Предполагается, что к заявлению нужно будет прикрепить данные СНИЛСа (единственный документ, который не меняется в течение жизни). Сведения о запрете, по предложению авторов, могли бы храниться в кредитных историях. Снять запрет можно будет по прошествии определенного времени (например, через день после установления ограничения). В пояснительной записке уточняется, что такой «период охлаждения» позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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