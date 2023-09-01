Набиуллина назвала плюсы наделения ЦБ статусом мегарегулятора

Мы видим, что сейчас размываются границы между секторами и нужно работать с тем, чтобы не было арбитража между ними, добавила Набиуллина. Когда Сергей Щвецов работал в ЦБ (сейчас возглавляет набсовет Мосбиржи. – «Ведомости») и отвечал за работу небанковского сектора, он спрашивал: «Ну как же так?! Вот по депозитам налогообложение льготное, а по вложениям в ценные бумаги – нет. Мы делаем такую преференцию банковскому сектору», рассказала она. И для того чтобы выравнивать правовое поле, также важен единый взгляд, резюмировала глава ЦБ.