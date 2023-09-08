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Банк России оценил преимущества и риски токенизации безналичных денег

В ЦБ выделили три модели перевода кэша в специальные токены
Наталья Заруцкая
Среди преимуществ использования токенизированных денег ЦБ выделяет повышение скорости транзакций, упрощение их осуществления и потенциальное уменьшение их стоимости / Евгений Разумный / Ведомости

Токенизация безналичных денег на счетах в банках, с одной стороны, откроет дополнительные возможности для проведения расчетов, с другой – приведет к дополнительным издержкам на построение новой инфраструктуры и создаст технологические риски и угрозы информационной безопасности. Об этом говорится в новом докладе Банка России «Токенизированные безналичные деньги на счетах в банках».

Под этим термином ЦБ понимает безналичные средства на счетах в банках, к учету и обороту которых применяется технология токенизации. То есть они выполняют все функции денег и свободно могут обмениваться на наличные и цифровой рубль, отмечает ЦБ. Речь в докладе идет о программировании или автоматизации условий платежей, а не непосредственно денежных единиц. Поэтому такие цифровые активы, как стейблкойны, частные банковские платежные инструменты и единицы, купоны, баллы и проч., не относятся к токенизированным деньгам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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