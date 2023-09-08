Банк России оценил преимущества и риски токенизации безналичных денег

Под этим термином ЦБ понимает безналичные средства на счетах в банках, к учету и обороту которых применяется технология токенизации. То есть они выполняют все функции денег и свободно могут обмениваться на наличные и цифровой рубль, отмечает ЦБ. Речь в докладе идет о программировании или автоматизации условий платежей, а не непосредственно денежных единиц. Поэтому такие цифровые активы, как стейблкойны, частные банковские платежные инструменты и единицы, купоны, баллы и проч., не относятся к токенизированным деньгам.