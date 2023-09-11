Сбербанк не планирует выпускать облигации в дирхамах

Российские участники финансового рынка размещают часть юаней на счетах в китайских банках, а не вкладываются в локальные юаневые инструменты, и это приводит к дефициту юаневой ликвидности на российском рынке, писал Банк России в одном из своих обзоров в мае. На российском рынке с апреля до середины мая 2023 г. наблюдался дефицит юаневой ликвидности, отмечал ЦБ: это могло быть вызвано спросом на юани для оплаты импорта.