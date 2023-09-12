Греф напомнил о важности защиты прокуратурой интересов бизнеса

Греф напомнил о важности защиты прокуратурой интересов бизнесаСохранение права собственности и хозяйственного оборота – два столпа рыночной экономики
Сегодня в российской экономике складывается тренд на национализацию, считает предправления Сбербанка Герман Греф. «Мы видим большое количество исков со стороны прокуратуры по историческим сделкам где, собственно говоря, и срок исковой давности, и срок приобретательской давности давно прошли», – сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
За последний год государство в лице Генпрокуратуры подало и выиграло несколько исков об оспаривании проведенной в 90-ых приватизации ряда компаний. Из последних таких дел – изъятие в пользу государства акций одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс», а также Соликамского магниевого завода. Вдобавок к этому, в августе Генпрокуратура подала иск к богатейшему российскому бизнесмену Андрею Мельниченко: силовики хотят взыскать в доход России акции «Сибэко», которую в 2018 г. структуры миллиардера приобрели у экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, писали «Ведомости».
«Мне кажется, есть два столпа, на которых зиждется любая рыночная экономика, а цену нерыночной экономики мы с вами проходили и видим, что происходит в мире с теми странами, где не рыночная экономика», – обратил внимание Греф. Эти два столпа – незыблемость права собственности и стабильность хозяйственного оборота, считает банкир. Если эти базовые права нарушаются, отметил он, экономика становится малопривлекательна для инвестиций и все приходит к тому, что капитал утекает за рубеж.
Греф прокомментировал фразой Виктора Черномырдина «никогда такого не было и вот опять» нынешнюю ситуацию с утечкой капитала из страны (бизнес выводит не только валюту, но и рубли — об этом в том числе говорил предправления ВТБ Андрей Костин. – «Ведомости»). По словам главы Сбербанка, утечка всегда была валютная, а тут началась через рублевые активы. «Бизнес найдет щелочку, бизнес все равно будет реагировать на любые угрозы таким образом», – отметил банкир.
Поэтому, резюмировал Греф, создание благоприятного и привлекательного инвестиционного климата как минимум для собственных инвесторов, как максимум – международных – ключевая забота и не только экономических властей, но и органов власти, в первую очередь прокуратуры. «Прокуратура должна защищать интересы бизнеса в такой же мере, в какой интересы государства, потому что интересы бизнеса и государства не разделимы», – отметил банкир. Греф добавил, что важно не перейти эту грань и сохранить стабильность права собственности и хозяйственного оборота.
«Я помню, когда приезжал в Японию и мы ехали из огромного аэропорта по эстакаде, и стоит маленькая избушка — метров 300 от летного поля. Я спрашиваю: «какое назначение у этого домика?» Мне говорят: «это домик, который 20 лет был в судах, и правительство не смогло его отсудить у человека, который живет в этом доме и отказался за любые деньги продавать его правительству». И правительство проиграло в судах», – поделился историей Греф. Такая ситуация, может, крайняя форма защиты права собственности, но это критически важно, пояснил он.