Греф напомнил о важности защиты прокуратурой интересов бизнеса

«Я помню, когда приезжал в Японию и мы ехали из огромного аэропорта по эстакаде, и стоит маленькая избушка — метров 300 от летного поля. Я спрашиваю: «какое назначение у этого домика?» Мне говорят: «это домик, который 20 лет был в судах, и правительство не смогло его отсудить у человека, который живет в этом доме и отказался за любые деньги продавать его правительству». И правительство проиграло в судах», – поделился историей Греф. Такая ситуация, может, крайняя форма защиты права собственности, но это критически важно, пояснил он.