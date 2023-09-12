Греф назвал риски опережающего регулирования искусственного интеллекта

Участники финансового рынка уже активно пользуются преимуществами ИИ. Сбербанк за прошедший год увеличил долю процессов, в которых он используется, до 75%, говорил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в начале июля. В прошлом году Сбербанк оценивал финансовый эффект от внедрения ИИ в банке в 230 млрд руб. Сейчас, по словам Ведяхина, на каждый вложенный в ИИ один рубль банк получает 6,7 руб. прибыли. Банк использует технологию в корпоративном кредитовании: портфель займов, выданных «Сбером» среднему и крупному бизнесу с применением искусственного интеллекта, превысил 1 трлн руб., рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на ВЭФ.