Греф назвал риски опережающего регулирования искусственного интеллекта

Греф назвал риски опережающего регулирования искусственного интеллектаВажно не убить конкурентоспособность технологического развития
Опережающее регулирование искусственного интеллекта (ИИ) приводит к тому, что принявшие его страны становятся пустыней с точки зрения привлекательности для компаний и специалистов в этой области. Об этом журналистам заявил предправления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос «Ведомостей».
В мире сейчас накоплен большой опыт регулирования ИИ, отметил Греф: ситуация такова, что те страны, которые к этому вопросу подходят осмотрительно, взвешенно и «мудро», получают бум в развитии искусственного интеллекта. В случае опережающего регулирования ИИ страны становятся «пустыней» с точки зрения привлекательности для компаний и специалистов в области ИИ, заявил Греф.
По словам Грефа, «большего удара по развитию диджитальных технологий по ИИ в Европе, чем регулирования, которое там было принято, придумать нельзя». Примерами мягкого и удачного применения законов в этой области он назвал США и Китай, которые «долго обсуждают и делают очень мягкие шаги для того, чтобы не создать избыточного регулирования».
Лично Греф выступает за аккуратное и взвешенное регулирование, которое «не убьет конкурентоспособность страны». Российским регуляторам при этом нужно понимать, что в области ИИ очень сильно развита международная конкуренция, и учитывать тот факт, что у отечественных компаний «очень непростые» условия для поддержания этой конкуренции. «Если их еще и немножко подрегулировать, то я боюсь, с мечтой оставаться в числе лидеров области ИИ нам придется расстаться», – признал Греф.
Искусственный интеллект сегодня является критической технологией для будущего любой страны – правительство России и ЦБ это понимают, уверен Греф. Поэтому он надеется на дальнейшее обсуждение данного вопроса и взвешенный подход к регулированию.
Банк России до конца 2023 г. планирует выпустить консультативный доклад по искусственному интеллекту, в котором затронет вопросы применения и регулирования ИИ в сфере финансов, говорила в начале сентября первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Банк России также намерен создать центр компетенция по искусственному интеллекту.
Регулятора в первую очередь интересует вопрос безопасности данных и операций клиентов. Доклад необходим для понимания, для каких областей игроки финансового рынка предполагают использование искусственного интеллекта, где они сами видят риски и в каких бизнес-процессах хотят его применять, уточнила Скоробогатова. И уже на основе общественных обсуждений ЦБ будет принимать решение о необходимости регулирования ИИ.
Участники финансового рынка уже активно пользуются преимуществами ИИ. Сбербанк за прошедший год увеличил долю процессов, в которых он используется, до 75%, говорил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в начале июля. В прошлом году Сбербанк оценивал финансовый эффект от внедрения ИИ в банке в 230 млрд руб. Сейчас, по словам Ведяхина, на каждый вложенный в ИИ один рубль банк получает 6,7 руб. прибыли. Банк использует технологию в корпоративном кредитовании: портфель займов, выданных «Сбером» среднему и крупному бизнесу с применением искусственного интеллекта, превысил 1 трлн руб., рассказал зампред правления банка Анатолий Попов на ВЭФ.