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ВТБ раскрыл суть иска против бывшей «дочки» в Европе

Франкфуртский банк не выплатил долг по соглашению торговли деривативами
Екатерина Литова
В апреле 2022 г. финансовые власти Германии установили контроль над VTB Bank (Europe) и запретили ВТБ реализовывать права акционера / Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ требует в российском суде взыскать со своей бывшей «дочки» VTB Bank (Europe) 112,6 млн евро – это сумма долга по договору о прекращении взаимных прав и обязательств по неисполненным сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения ISDA (разработано Международной ассоциацией свопов и деривативов), пояснил 19 сентября представитель госбанка. Франкфуртский банк, которого ВТБ лишился весной 2022 г., до сих пор свои обязательства по договору не исполнил.

С иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ВТБ обратился в начале сентября. Банк выбрал российскую юрисдикцию, так как решить вопрос в суде Германии невозможно из-за санкций. 14 сентября суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы VTB Bank (Europe) в депозитарии ВТБ на 80,7 млн евро. Среди них – евробонды «Астана-финанс» на $1,2 млн, ноты Veon Holdings B.V. на $1 млн, еврооблигации Alfa Holding Issuance на 14,15 млн швейцарских франков, еврооблигации и ноты РЖД на 47 млн швейцарских франков, а также бонды «Газпрома» на 14,7 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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