ВТБ раскрыл суть иска против бывшей «дочки» в Европе

С иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ВТБ обратился в начале сентября. Банк выбрал российскую юрисдикцию, так как решить вопрос в суде Германии невозможно из-за санкций. 14 сентября суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы VTB Bank (Europe) в депозитарии ВТБ на 80,7 млн евро. Среди них – евробонды «Астана-финанс» на $1,2 млн, ноты Veon Holdings B.V. на $1 млн, еврооблигации Alfa Holding Issuance на 14,15 млн швейцарских франков, еврооблигации и ноты РЖД на 47 млн швейцарских франков, а также бонды «Газпрома» на 14,7 млн евро.