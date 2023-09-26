Почему рублю не нужны два валютных рынка

Идею разработать «аналог китайской модели», когда между внутренним и внешним рынком рубля есть «мембрана», высказал 25 сентября министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, это может решить проблему высокой инфляции и волатильности рубля. Решетников добавил, что «это не вопрос двух курсов, ни в коем случае». А на первом этапе необходим четкий мониторинг, чтобы было понимание, сколько «рублей циркулирует за рубежом» и как они туда поступают. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос.