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Почему рублю не нужны два валютных рынка

Сегментированность валюты приведет к множественности курсов, считают в ЦБ
Наталья Заруцкая Михаил Морозов
Идея Минэкономразвития разделить рубль на внутренний и внешний по аналогии с китайской моделью не нашла поддержки у экономистов и ЦБ / Максим Стулов / Ведомости

Банк России и опрошенные «Ведомостями» экономисты выступили против создания двух валютных рынков для российского рубля. Сегментированность, в том числе использование так называемых «мембран», приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, заявил представитель ЦБ.

Идею разработать «аналог китайской модели», когда между внутренним и внешним рынком рубля есть «мембрана», высказал 25 сентября министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, это может решить проблему высокой инфляции и волатильности рубля. Решетников добавил, что «это не вопрос двух курсов, ни в коем случае». А на первом этапе необходим четкий мониторинг, чтобы было понимание, сколько «рублей циркулирует за рубежом» и как они туда поступают. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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