Почему рублю не нужны два валютных рынка

Почему рублю не нужны два валютных рынкаСегментированность валюты приведет к множественности курсов, считают в ЦБ
Банк России и опрошенные «Ведомостями» экономисты выступили против создания двух валютных рынков для российского рубля. Сегментированность, в том числе использование так называемых «мембран», приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, заявил представитель ЦБ.
Идею разработать «аналог китайской модели», когда между внутренним и внешним рынком рубля есть «мембрана», высказал 25 сентября министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, это может решить проблему высокой инфляции и волатильности рубля. Решетников добавил, что «это не вопрос двух курсов, ни в коем случае». А на первом этапе необходим четкий мониторинг, чтобы было понимание, сколько «рублей циркулирует за рубежом» и как они туда поступают. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос.