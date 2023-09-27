Заемщик ВТБ из дружественной страны погасил долг с дисконтом«Исключительность» этого случая потребовала создать более 12 млрд резервов
В августе заемщик ВТБ из «дружественной дальней страны» погасил долг перед банком досрочно, но с дисконтом, рассказал на телеконференции журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Это, по его словам, исключительный случай для банка.
Пьянов не раскрыл размер дисконта, сумму кредита, страну и название компании-заемщика. Он также добавил, что у заемщика не было суверенного рейтинга. Это значит, что в его роли не выступало государство.
Но по итогам августа ВТБ сформировал по корпоративным кредитам 24,6 млрд руб. резервов по МСФО – порядка половины из них, 12,3 млрд руб. – пришлось на этого дружественного заемщика, сказал Пьянов. Сумма всех августовских резервов на кредиты юрлицам в 3,3 раза больше показателя июля (7,4 млрд руб.).
«Мы вынуждены решать проблему отдельных кредитов, которые имеют сложности с обслуживанием и погашением из-за санкций. И в той ситуации, где отстаивание своих прав может быть сопряжено с длительным периодом и неоднозначной юридической позицией, мы в счетных случаях готовы идти на урегулирование», – сказал банкир.
Альтернативные сценарии взыскания долга были сопряжены гораздо с большим бременем по ряду причин: санкционный статус ВТБ, структура залога, недружественная валюта кредита, особенность судов, которые предусмотрены кредитной документацией, перечислил Пьянов.
Общий размер созданных ВТБ резервов в последний месяц лета с учетом физлиц составил 31,6 млрд руб., увеличившись за месяц в 2,4 раза. Из-за индивидуального случая стоимость риска (отношение резервов на потери к кредитному портфелю) у госбанка взлетела в августе до 1,9% против 1% в июле.
Исключительность ситуации, по словам Пьянова, в том, что, во-первых, долг погашен досрочно, а во-вторых, полностью – за минусом дисконта. Хотя заемщик из дружественной страны, кредитовался он в недружественной валюте и чувствителен к санкционному статусу ВТБ, сказал Пьянов. Размер дисконта меньше, чем временная стоимость денег на продолжительный период альтернативного взыскания, добавил банкир. Поэтому эти факторы применимы далеко не ко всем, резюмировал Пьянов.
Всего за август ВТБ заработал 25,9 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – это на 27,2% меньше июля. Но, как отметил Пьянов, до конца года банк уже не ждет месячных прибылей более 30 млрд руб., как было до этого – разовые волатильные факторы, в том числе валютная переоценка, ушли. За 8 месяцев 2023 г. чистая прибыль ВТБ достигла 351,2 млрд руб., по итогам всего года банк рассчитывает получить рекордные 420 млрд руб.