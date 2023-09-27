Заемщик ВТБ из дружественной страны погасил долг с дисконтом

Всего за август ВТБ заработал 25,9 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – это на 27,2% меньше июля. Но, как отметил Пьянов, до конца года банк уже не ждет месячных прибылей более 30 млрд руб., как было до этого – разовые волатильные факторы, в том числе валютная переоценка, ушли. За 8 месяцев 2023 г. чистая прибыль ВТБ достигла 351,2 млрд руб., по итогам всего года банк рассчитывает получить рекордные 420 млрд руб.