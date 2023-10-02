Бельгия разблокировала активы двух банков под санкциями США

Некторов рассказал о том, что летом этого года клиент NSP получил разрешение казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, замороженных на счете НРД в Euroclear. 2 августа он направил поручение в бельгийский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре (какого именно, не уточнялось). Euroclear исполнил поручение клиента NSP 29 августа. Исполненная лицензия касалась только перевода ценных бумаг, но не денег, рассказал Некторов. После успешного вывода бумаг NSP подала дополнительную просьбу выдать разрешение и на вывод денег.