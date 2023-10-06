Банки сократили кредитование населения в сентябре

Сегмент автокредитования снижается второй месяц подряд: в сентябре выдачи сократились на 9% по объему и на 5% по количеству – до 143,5 млрд руб. и 98 300 штук соответственно. Впервые за восемь месяцев средний чек также показал снижение – на 2% до 1,46 млн руб. Падение в сегменте может быть связано с повышением стоимости авто, в том числе из-за повышения ставок утилизационного сбора с 1 августа, полагает Матенкова. Ставка утилизационного сбора индексируется в среднем в 1,7–3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя), в 2,5–3,4 раза на легкие коммерческие автомобили и в 1,7 раза на грузовые автомобили.