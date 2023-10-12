Банк «Санкт-Петербург» судился с Euroclear в Бельгии и выиграл

Банк «Санкт-Петербург» после блокировки своих активов депозитарием Euroclear в 2022 г. подал иск в бельгийский суд. Дело завершилось тем, что банку были выплачены средства, номинированные в евро. Доллары «Санкт-Петербург» не получил, потому что за время рассмотрения дела попал под санкции США. Об этом в ходе заседания суда по коллективному иску частных инвесторов к Euroclear рассказал партнер юрфирмы «Никольская консалтинг» Алексей Панич, который представляет интересы бельгийского депозитария в российском суде. Это первый известный случай, когда отечественное юридическое или физическое лицо судилось с Euroclear за пределами России.