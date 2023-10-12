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Банк «Санкт-Петербург» судился с Euroclear в Бельгии и выиграл

Но из-за попадания под санкции США банк получил только часть заблокированных средств
Артем Кульша
Сложившаяся за последние полтора года в России судебная практика такова, что суды принимают к рассмотрению иски всех без исключения российских лиц к Euroclear / Максим Стулов / Ведомости

Банк «Санкт-Петербург» после блокировки своих активов депозитарием Euroclear в 2022 г. подал иск в бельгийский суд. Дело завершилось тем, что банку были выплачены средства, номинированные в евро. Доллары «Санкт-Петербург» не получил, потому что за время рассмотрения дела попал под санкции США. Об этом в ходе заседания суда по коллективному иску частных инвесторов к Euroclear рассказал партнер юрфирмы «Никольская консалтинг» Алексей Панич, который представляет интересы бельгийского депозитария в российском суде. Это первый известный случай, когда отечественное юридическое или физическое лицо судилось с Euroclear за пределами России.

«Ведомости» направили запрос в «Санкт-Петербург».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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