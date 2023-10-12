Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним, пояснил Колесников. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, сказал он. При оформлении заказа на условиях предоплаты, а также при оплате при получении на условиях постоплаты клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, не подразумевающие такое вознаграждение, например карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП), SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard), добавил Колесников.