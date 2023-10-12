Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и MastercardПлощадка объясняет это особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним
Ведущий российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании. Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа.
Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним, пояснил Колесников. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, сказал он. При оформлении заказа на условиях предоплаты, а также при оплате при получении на условиях постоплаты клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, не подразумевающие такое вознаграждение, например карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП), SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard), добавил Колесников.