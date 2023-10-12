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Wildberries ввел комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

Площадка объясняет это особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Ведущий российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании. Информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников. По его словам, речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку такого платежа.

Изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним, пояснил Колесников. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, сказал он. При оформлении заказа на условиях предоплаты, а также при оплате при получении на условиях постоплаты клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, не подразумевающие такое вознаграждение, например карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП), SberPay (где есть возможность оплаты для держателей карт Visa и Mastercard), добавил Колесников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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