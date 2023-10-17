Банк «Точка» приобрел разработчика софта для продавцов на маркетплейсах

Банк «Точка» приобрел 100% стартапа EcomCom, который владеет одноименным сервисом для управления продажами на различных маркетплейсах. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка, отказавшись назвать сумму сделки. Факт сделки подтвердил партнер фонда Kama Flow (один из участников сделки) Эдуард Адамян.