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Банк «Точка» приобрел разработчика софта для продавцов на маркетплейсах

Эксперты оценивают сумму сделки в 200–500 млн рублей
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Точка» приобрел 100% стартапа EcomCom, который владеет одноименным сервисом для управления продажами на различных маркетплейсах. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка, отказавшись назвать сумму сделки. Факт сделки подтвердил партнер фонда Kama Flow (один из участников сделки) Эдуард Адамян.

E-commerce стартап войдет в периметр «Точки» и станет частью сервиса для селлеров «Точка маркетплейсы», уточнил представитель банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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