Запас покрытия банками денег клиентов упал до минимальных значений

Пока же банки предпочитают поддерживать темпы кредитного роста, а не формировать дополнительный буфер ликвидности, обращает внимание ЦБ: в сентябре рынок выдал рекордный объем ипотеки на 955 млрд руб. (портфель вырос на 3,7%). Население деньги в банки несет не с такой же скоростью и в основном на короткие вклады до шести месяцев. За первый месяц осени средства граждан увеличились на 1%, или на 488 млрд руб., достигнув 40,9 трлн руб. Рублевые средства компаний выросли 199 млрд руб., или 0,5%.