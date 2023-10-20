ЦБ сообщил о рекордной выдаче ипотеки в сентябре

На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.