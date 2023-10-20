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Финансы

ЦБ сообщил о рекордной выдаче ипотеки в сентябре

Ведомости

Российскими банками в сентябре было выдано ипотечных кредитов на рекордные 955 млрд руб., что на 12% превышает результат августа, говорится в обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора».

«Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля», – считают аналитики регулятора.

Кроме того, отмечается в обзоре, банки стремились успеть выдать кредиты до ужесточения макропруденциальных лимитов с октября по наиболее рискованным кредитам. Выдача увеличилась за счет ипотеки с господдержкой (646 млрд руб., +27% по сравнению с августом), выдача же рыночной ипотеки снизилась за месяц на 9%.

Ипотечный портфель российских банков в сентябре вырос на рекордные 4,2% после увеличения на 3,7% в августе и составил 17,1 трлн руб. С начала года показатель вырос на 23,5% по сравнению с приростом на 20,9% в исключительном 2021 г.

Вместе с этим потребительское кредитование существенно замедлилось на фоне роста ставок и ужесточения макропруденциального регулирования: объем портфеля увеличился на 1,5% против 2,4% месяцем ранее, составив 13,6 трлн руб.

Чистая прибыль банковского сектора РФ по итогам сентября составила 296 млрд руб., что на 16% ниже результата августа. Регулятор связал это с сокращением доходов от валютной переоценки (до 8 млрд руб. с 106 млрд руб. в августе). С начала года прибыль банков достигла 2,7 трлн руб.

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На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека». В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.

На фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов 12 сентября кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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