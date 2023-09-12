Кабмин увеличил минимальный первый взнос по ипотеке с господдержкой до 20%
Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Это следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Новые условия вступили в силу с 9 сентября. Они действительны для жилищных кредитов, оформленных с этой даты.
Кабмин также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.
15 августа Банк России увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. – до 12%. Из-за этого в стране приостановили выдачу сельской ипотеки до стабилизации экономической ситуации. Еще ряд программ по жилищному кредитованию с господдержкой прекратит действовать в середине 2024 г.