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Финансы

Кабмин увеличил минимальный первый взнос по ипотеке с господдержкой до 20%

Ведомости

Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Это следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Новые условия вступили в силу с 9 сентября. Они действительны для жилищных кредитов, оформленных с этой даты. 

Кабмин также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам. 

15 августа Банк России увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. – до 12%. Из-за этого в стране приостановили выдачу сельской ипотеки до стабилизации экономической ситуации. Еще ряд программ по жилищному кредитованию с господдержкой прекратит действовать в середине 2024 г. 

Генеральный директор института развития Дом.РФ Виталий Мутко предложил ввести программу отключаемых льгот по ипотеке. По его мнению, субсидии от государства на приобретение жилья должны действовать, когда ключевая ставка Банка России превышает 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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