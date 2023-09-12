Кабмин увеличил минимальный первый взнос по ипотеке с господдержкой до 20%

15 августа Банк России увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. – до 12%. Из-за этого в стране приостановили выдачу сельской ипотеки до стабилизации экономической ситуации. Еще ряд программ по жилищному кредитованию с господдержкой прекратит действовать в середине 2024 г.