Минсельхоз: выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года

«У нас выросли наши обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Но, тем не менее, сейчас я думаю, что в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», – пояснил министр (цитата по ТАСС).