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Финансы

Минсельхоз: выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года

Ведомости

Льготная сельская ипотека вновь может стать доступна с 2024 г. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«У нас выросли наши обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Но, тем не менее, сейчас я думаю, что в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», – пояснил министр (цитата по ТАСС).

Патрушев добавил, что выдача льготных кредитов агропромышленному комплексу может возобновиться к концу 2023 г. «Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время, не буду обозначать через какое, начнется кредитование на селе», – уточнил он.

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15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 25 августа банки временно приостановили выдачу льготной сельской ипотеки из-за повышения ставки. Минсельхоз уточнял, что выдача возобновится после изменения текущей экономической ситуации.

Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек. 

5 сентября зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил возможности повышения ключевой ставки на заседании совета 15 сентября. По оценкам зампреда, риски разгона инфляции «остаются значительными».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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