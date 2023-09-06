Минсельхоз: выдачу льготной сельской ипотеки могут возобновить с 2024 года
Льготная сельская ипотека вновь может стать доступна с 2024 г. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«У нас выросли наши обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Но, тем не менее, сейчас я думаю, что в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», – пояснил министр (цитата по ТАСС).
Патрушев добавил, что выдача льготных кредитов агропромышленному комплексу может возобновиться к концу 2023 г. «Сейчас мы изыскиваем ресурсы, и я думаю, через какое-то время, не буду обозначать через какое, начнется кредитование на селе», – уточнил он.
15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. 25 августа банки временно приостановили выдачу льготной сельской ипотеки из-за повышения ставки. Минсельхоз уточнял, что выдача возобновится после изменения текущей экономической ситуации.
Программа «Сельская ипотека» позволяет взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Жилье должно располагаться в сельском поселении, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с населением до 30 000 человек.
5 сентября зампред ЦБ Алексей Заботкин не исключил возможности повышения ключевой ставки на заседании совета 15 сентября. По оценкам зампреда, риски разгона инфляции «остаются значительными».